Nach Travis' Tournee-Abbruch: Alabama Barker macht Party

Alabama Barker (17) hat wohl keinen Grund zur Sorge. Vor wenigen Tagen hatte ihr Vater Travis Barker (47) einige Shows seiner Band Blink 182 verschoben. Der Grund: Der Schlagzeuger war wegen dringender Familienangelegenheiten zurück in die USA gereist. Fans vermuteten, dass seine Frau Kourtney Kardashian (44) ihr Kind bekommt. Doch dem ist wohl nicht so, da sie mit Babybauch gesehen wurde. Auch mit Travis' Tochter Alabama ist offenbar alles in Ordnung!

Nur wenige Stunden nachdem Blink 182 ihre Konzerte gecancelt hatte, teilte die 17-Jährige einige Videos im Netz, die sie vor und in einer Disko zeigen. Happy posiert sie mit ihren Freunden und wirkt total entspannt. Auf einem TikTok-Video, was sie am selben Abend hochgeladen hat, tanzt Alabama ganz unbekümmert zu einem Rapsong und singt. Über die Situation ihres Vaters Travis verlor sie kein Wort.

Wie TMZ berichtete, betonte Albamas Mutter Shanna Moakler (48) auch bereits gegenüber Fotografen, dass Travis' Tour-Abbruch nichts mit ihr oder ihren Kids zu tun habe. Sie erklärte aber, dass es sich um etwas Ernstes handeln müsse, da ihr Ex sonst nie die geplanten Auftritte abgesagt hätte.

Instagram / alabamaluellabarker Alabama, Tochter von Travis Barker

Getty Images Alabama Luella und Travis Barker, September 2022

Getty Images Shanna Moakler im März 2012

