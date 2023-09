Kommen neue "Hochzeit auf den ersten Blick"-Singles gut an?

Wie vielversprechend sind die diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten? In wenigen Tagen geht die außergewöhnliche Kuppelshow, in der Singles einen fremden Menschen heiraten, in die nächste Runde. Die zwölf Kandidaten, die sich dem Sozialexperiment stellen wollen, sind bereits bekannt. Mit dabei sind unter anderem die 39-jährige Alexandra sowie die 31-jährige Yasemin. Doch was sagen die Fans zu den Singles?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 16. September, 21:35 Uhr] hervorgeht, finden 72,7 Prozent der Teilnehmer die neuen Kandidaten super. Sie sind der Meinung: "Das wird sicherlich eine tolle Staffel." Nur 27,3 Prozent gaben an, sich vom Cast mehr erhofft zu haben. Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich in den Kommentaren auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats wieder. "Endlich ist das Saarland mal vertreten", freute sich ein Follower über die Herkunft vieler Singles. Ein anderer bemängelte jedoch, dass immer noch keine gleichgeschlechtlichen Paare in der Show vertreten seien.

Einige Zuschauer zeigten sich vorab auch etwas misstrauisch, was die Erfolgsquote der TV-Eheschließungen angeht. Schließlich hatten sich in den vergangenen Jahren viele Paare bereits kurz nach dem Finale getrennt. Pater und Jaqueline, Oliver und Michaela, Annika und Manuel, Ramona und Stephan sowie Marcus und Simone sind aber nach wie vor miteinander verheiratet.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September, 20:15 Uhr auf Sat.1 oder ab 18. September vorab auf Joyn.

Anzeige

Sat. 1 Alexandra, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Yasemin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / jetztmalernst Beate Quinn, Sandra Köhldorfer und Markus Ernst, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de