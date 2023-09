Fans sind sich einig: Sie soll "Love Island"-Villa verlassen

Diese Kandidatin kommt bei den Love Island-Fans gar nicht gut an. Bereits seit einer Woche suchen flirtwütige Singles im TV die große Liebe. Heute flimmert schon die zweite Liveshow über die Bildschirme – und die hat es in sich! Die Zuschauer entscheiden heute live, wer aus der Villa ausziehen muss. Eine Promiflash-Umfrage zeigt schon jetzt, für wen es gleich eng werden könnte...

Die Leser sind sich in einer aktuellen Promiflash-Umfrage mit insgesamt 783 Stimmen [Stand: 18. September, 19:30 Uhr] mehr als einig, wen sie nicht mehr in der Show sehen wollen: Ganze 577 Zuschauer – also 73,7 Prozent – sind dafür, dass Alessandra heute ausziehen soll. Auf Platz zwei landet mit riesigem Abstand Daniel – ihn wollen aber nur 7,5 Prozent, also 95 Voter, nicht mehr in der Villa sehen. Für Rays Auszug stimmten 5,1 Prozent, womit er auf Platz drei landet.

Doch warum ist Alessandra so unbeliebt? Mit ihrer Eifersucht kommt die Züricherin wohl nicht gut bei den Fans an. Auch ihre abfälligen Bemerkungen und die Kriegserklärung an Neuzugang Jeanine sorgte für Aufreger. "Ging gar nicht von ihr. Raus mit ihr", urteilte ein User auf Instagram.

RTL II / Magdalena Possert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Daniel, "Love Island"-Kandidat 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Alessandra bei "Love Island"

