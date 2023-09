Es wird heiter: Ex-Kandidat mischt "Love Island"-Villa auf!

Hoher Besuch in der Love Island-Villa! Aktuell stürzen sich einige gut aussehende Single-Ladies und -Herren in der Kuppelshow in das Abenteuer Dating. Neben dem Sohn von Markus Mörl (64) suchen unter anderem auch Alessandra, Fabi, Jenny und Co. nach der großen Liebe in der griechischen TV-Villa. Heute Abend geht das Abenteuer weiter – und die Boys und Girls bekommen Besuch. Von niemand Geringem als...

Es wird gespielt! In der heutigen "Love Island"-Folge müssen die Islander ihr Quiz-Wissen unter Beweis stellen. Das Spiel wird von jemandem moderiert, der selbst einst in der Kuppelshow nach seiner Traumfrau gesucht hatte: Mike Heiter (31). Mit einem breiten Grinsen und in knappen Goldhöschen testet er die Kandidaten – und diese sind von dem Trash-TV-Star total begeistert. "Oh mein Gott, ich werde schwach", schwärmt beispielsweise Jenny.

Gestern stand in der Villla jedoch ein nicht so schöner Moment an – der nächste Doppel-Exit. Celine und auch Robert wurden von ihren Mitstreitern rausgewählt. "Mir war klar, dass ich in die engere Auswahl falle", erklärte die Granate ein wenig enttäuscht gegenüber Promiflash.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

