Nachricht von Mama: "Love Island"-Fabi soll Jeanine daten!

Bringt Fabis Mutter jetzt etwa eine klare Linie ins Dating-Wirrwarr ihres Sohnes? In der aktuellen Staffel der beliebten Kuppelshow Love Island gab es schon ein großes Eifersuchtsdrama – dabei im Mittelpunkt: Fabi, Jeanine und Alessandra. Beide Girls sind an dem Beamten aus Potsdam interessiert. Der Muckimann konzentriert sich allerdings eher auf Alessa. Könnte sich das fortan aber ändern? Fabi bekommt jetzt nämlich eine Nachricht von seiner Mutter – und die rät ihm zu einem Date mit Jeanine!

In der aktuellen "Love Island"-Folge bekommt Fabi per Smartphone eine Videonachricht von seiner Mama aus der Heimat. Neben netten Worten und Grüßen hat seine Mutter auch einen Ratschlag in Sachen Liebe für ihn parat. "Es sind beides zwei tolle Frauen – aber ich würde auch Jeanine mal die Chance geben, dich besser kennenzulernen und auch mal offen ihr gegenüber sein", rät sie ihm und fügt hinzu: "Die Entscheidung, wo dein Herz hingehört, liegt einzig und allein bei dir." Ob sich Fabi daran hält, ist bislang noch offen.

Jeanine zeigt in der neusten Folge auch wieder großes Interesse an dem Lockenkopf! Die beiden sind im Moment räumlich getrennt, da die Blondine in der Villa und der Hottie in der Casa Amor untergebracht sind. Trotzdem schwärmt sie ununterbrochen von Fabi. "Natürlich hat er mich geflasht und natürlich lässt es mich nicht locker", betont sie. Der Mann ihrer Träume ist allerdings gerade mit Alessa vercoupelt...

Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

Fabi und Jeanine bei "Love Island"

"Love Island"-Jeanine

