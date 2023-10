Funkelnder Auftritt: Selena Gomez rockt ein Glitzerkleid!

In diesem Outfit ist Selena Gomez (31) so richtig am Strahlen! Die US-amerikanische Popsängerin trägt nicht nur auf der Bühne immer wieder glamouröse Looks – auch auf dem Red Carpet präsentiert sich die Ex von Justin Bieber (29) regelmäßig in eleganten Ensembles. Auf Social Media zeigt sich die Musikerin aber auch gerne mal ganz ohne Make-up. Jetzt funkelt Selena bei einem Event aber in einem auffälligen Glitzerkleid!

Am Mittwoch veranstaltete Selena eine Benefizveranstaltung in Los Angeles – und die Fotos können sich wirklich sehen lassen! Auf den Pics trägt die "Hands To Myself"-Interpretin eine bodenlange silberfarbene Glitzerrobe. Zu dem funkelnden It-Piece kombiniert sie ebenso glänzende große Ohrringe. Im Laufe des Abends wechselte sie ihr Outfit und präsentierte sich den Fotografen dann zusätzlich noch in einem lilafarbenen Blumenkleid.

Aber nicht nur Selena steht in Sachen Fashion auf Glitzer – auch ihre gute Freundin Taylor Swift (33) greift immer wieder auf das reflektierende Material zurück! Die "Blank Space"-Sängerin hatte 2018 im Rahmen der American Music Awards beispielsweise ein Kleid im Discokugel-Look gerockt.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2023 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de