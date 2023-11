Vor der Trennung: Hier kuschelten die Pochers noch im TV!

Seit einigen Monaten ist es traurige Gewissheit: Oliver (45) und Amira Pocher (31) haben sich nach vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern getrennt. Seitdem entwickelt sich das Liebes-Aus zu einer kleinen Trennungsschlacht, bei der vor allem die Moderatorin nicht so gut wegkommt. In wenigen Tagen können Fans die beiden aber noch mal in totaler Einheit sehen: Olli und Amira waren zusammen bei Wer wird Millionär?.

Als Team saßen die zwei vor einiger Zeit beim Promi-Spezial von Günther Jauchs (67) beliebter Show in den Kandidatenstühlen. Ausgestrahlt wird das Ganze am kommenden Donnerstag. Erste Bilder zeigen jetzt, wie ausgelassen und ziemlich gut gelaunt sie die Show meistern. Auf einem Foto legt Olli sogar liebevoll den Arm um seine Noch-Ehefrau. Wann genau die Aufzeichnung stattfand, ist nicht bekannt. Die Schnappschüsse zeigen jedoch, dass wohl zu diesem Zeitpunkt alles in Ordnung war.

Doch davon ist mittlerweile nicht mehr viel zu spüren. Erst kürzlich machte Olli nämlich vor allem einem einen schweren Vorwurf: Biyon Kattilathu (39)! Angeblich soll der Motivationscoach aktuell mit Amira anbandeln. "Die Frau von dem ist in Island, aber dann trifft man sich trotzdem einfach mal [Anm. d. Red.: mit Amira]", wetterte der Comedian in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt".

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

Simon Pfaff / ActionPress Amira und Oliver Pocher bei "Wer wird Millionär?" 2023

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

