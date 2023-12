Christian Wolf und seine Romina feiern Weihnachten zusammen!

Christian Wolf und Romina Palm (24) machten vor wenigen Monaten ihre Liebe offiziell. Seither verbringen der Unternehmer und die Influencerin jede freie Minute miteinander – erst kürzlich machten die beiden Urlaub in Südtirol! Dass der Fitnessliebhaber derzeit ein Kind mit seiner Ex Antonia Elena erwartet, scheint das Model nicht weiter zu stören. Doch haben die Turteltauben schon Pläne für die Weihnachtsfeiertage? Christian klärt auf!

In seiner Instagram-Story beantwortet der Influencer Fragen seiner Community. Ein Fan möchte wissen, ob das Paar denn zusammen Weihnachte feiere: "Am 24. bei Romis Family und am 25. geht es zu meiner. […] Wie es nächstes Jahr ist, da lassen wir uns noch überraschen." Der Fitnessliebhaber und seine Liebste plauderten ebenfalls aus, dass sie vor Weihnachten noch verreisen werden. Das Weihnachtsfest mit der Familie steht deswegen aber nicht auf der Kippe: "Kommen extra so zurück, dass das hinhaut."

Der werdende Vater verriet erst kürzlich, dass er sich bei der Ex von Stefano Zarrella (33) endlich angekommen fühle. "Zwischen Romy und mir klappt es einfach supergut. [...] Ich bin auch ein ganz anderer Mensch in der Beziehung", schwärmte Christian.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Dezember 2023

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2023

Wie findet ihr es, dass die beiden Weihnachten zusammen und mit ihren Familien verbringen werden? Supertoll! Das festigt ihre Beziehung sicher noch mehr. Ich finde das etwas zu früh. Abstimmen Ergebnis anzeigen



