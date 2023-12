Charlie Sheen erholte sich vor Angriff der Nachbarin von OP

Charlie Sheen (58) muss einen großen Schock verkraften. Der Schauspieler hat einige turbulente Jahre hinter sich. Immer wieder generierte er durch Alkoholeskapaden und Affären negative Schlagzeilen. Mittlerweile ist er jedoch seit sechs Jahren trocken und kümmert sich um seine Familie. Kürzlich geriet er allerdings mit seiner Nachbarin aneinander: Die Frau soll in sein Haus eingedrungen sein und ihn offenbar grundlos angegriffen haben. Nun kommen neue Details ans Licht: Charlie soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs von einem medizinischen Eingriff erholt haben!

Das berichtete eine Quelle gegenüber Us Weekly: "Charlie war schon sehr verletzlich, als der angebliche Angriff geschah. Er hatte Verbände um seinen Hals und sein Gesicht, weil er einen medizinischen Eingriff hatte. Er war also bandagiert, als sie ihn gewürgt hat." Der Angriff soll den Two and a half Men-Star zudem sehr verängstigt haben. "Er hat einfach auf ein Klopfen hin die Tür geöffnet. Er wusste nicht, wer hinter der Tür war und wurde dann angegriffen. Es war sehr beängstigend für ihn und er war aufgewühlt", erklärt der Informant weiter.

Erst kürzlich erklärte der Serienstar in einem Interview mit Deadline, dass er unzufrieden mit seinem Aussehen sei: "Ich bin total fokussiert auf ein körperliches Merkmal von mir. Und ich sage mir, das muss ich in Ordnung bringen." Seiner Meinung nach habe er einen "Truthahn-Hals", da dieser so faltig aussehe. Ob das der Grund für den Eingriff war, ist jedoch nicht bekannt.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Getty Images Charlie Sheen im Dezember 2019

Getty Images Charlie Sheen im Juni 2018

