Letzter Wunsch: Dolly Parton singt für schwerkranken Fan

Eine rührende Geste! Dolly Parton (77) steht schon seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und ist eine der erfolgreichsten Country-Musikerinnen der Geschichte. In ihrer Karriere gewann die "Jolene"-Interpretin bereits zehn Grammy Awards und wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Ihre Fans liegen Dolly besonders am Herzen. Einem schwer erkrankten Bewunderer erfüllt sie nun einen seiner letzten Herzenswünsche.

Der US-Amerikaner LeGrand Gold leidet an Krebs im Endstadium. Wie er gegenüber KSL erzählt, habe er nach der Diagnose eine Liste mit Wünschen für sein Leben erstellt. Einer seiner Träume: Dolly Parton treffen. Und kurz vor Weihnachten ist dieser in Erfüllung gegangen. Zwar konnte die 77-Jährige nicht persönlich vor Ort sein, aber sie rief ihn an. "Sie hat ein Lied gesungen und meinen Namen in das Lied aufgenommen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt unsterblich bin. Das war wirklich cool", schwärmt LeGrand. Dolly habe sich anschließend bei ihm bedankt. Sie hoffte zudem, dass sie ihn etwas aufmuntern konnte.

Die Sängerin hat es selbst aktuell nicht leicht: Ihr Mann Carl Thomas Dean leidet schon lange an Alzheimer. Momentan soll es ihm nicht besonders gut gehen. "Da die Gesundheit ihres Mannes Vorrang hat, hat sie beschlossen, sich von der Bühne zurückzuziehen, um sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist – die Familie", hatte ein Insider kürzlich gegenüber National Enquirer verraten.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton im November 2022

Getty Images Dolly Parton im Juni 2019

