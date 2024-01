Zweites Baby: Samira Yavuz hat Probleme bei der Namenswahl!

Dieses Mal tut sich Samira Yavuz (30) schwer! Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin und ihr Mann Serkan Yavuz (30) erwarten im Moment zum zweiten Mal Nachwuchs: Ihre kleine Tochter Nova bekommt schon bald ein Geschwisterchen. Auf Social Media hält das Influencer-Pärchen seine Fans seit der Verkündung der Schwangerschaft mit regelmäßigen auf dem Laufenden. Jetzt spricht die Zweifach-Mama in spe über eine Herausforderung: Samira hat bei Baby Nummer zwei Probleme bei der Auswahl des Namens...

"Ich finde, einen passenden Namen zu finden dieses Mal viel schwieriger", betont Samira in ihrer Instagram-Story und verdeutlicht: "Ich finde es so viel schwieriger als bei Nova. Bei Nova wusste ich schon total früh, dass mir der Name sehr gut gefällt und dass das mein Top-Favorit ist." Doch bei der zweiten Schwangerschaft habe sie keinen Favoriten. Sie beruhigt sich allerdings mit folgenden Worten: "Irgendwie ist so mein Leitsatz: Ich habe ja noch Zeit."

Im Gegensatz zu Samira habe Serkan aber bereits einen Namen, den er sich für sein zweites Kind gut vorstellen kann! "Serkan hat einen, der es so für ihn wäre", berichtet die Beauty. Doch sie sei von dem Vorschlag ihres Gatten noch nicht komplett überzeugt.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de