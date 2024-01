Trotz Olli-Drama: Amira Pocher bekommt Zuspruch von den Fans

Wendet sich für sie jetzt das Blatt? Nach ihrer Trennung von Oliver Pocher (45) musste Amira (31) sich einiges gefallen lassen. Ihr Ex hetzte öffentlich gegen sie und warf ihr einen Seitensprung vor. Selbst Ollis neues Bühnenprogramm dreht sich um die Moderatorin und ihren angeblichen Neuen. Nun kursieren jedoch Gerüchte über den Comedian und die aktuelle Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher (47) – und die Fans stellen sich auf die Seite von Amira!

Mittlerweile lässt sie die öffentliche Schlammschlacht wohl kalt. Auf Instagram zeigt Amira sich nun lachend und sorgenfrei am Strand von Kapstadt, trotz der neusten Kontroversen. Von ihren Fans erhält sie viel Zuspruch: "Ich möchte jetzt nicht mit dir tauschen und so unter Beobachtung stehen.. Wie ätzend! Bist eine tolle und wunderschöne Frau." Sie solle sich nicht ärgern lassen, stimmen andere zu. Ein weiterer Nutzer richtet sich direkt an ihren Ex Olli und schreibt: "So eine kriegst du nie wieder..."

Grund für die Gerüchte um Olli und Cora ist ein Interview der Ex von Ralf Schumacher (48) mit RTL. "Ich bin nicht mehr bei OnlyFans, sondern ich bin jetzt bei OlliFans", erklärte Cora dort. Heimlich treffen sollen die beiden sich schon länger – ein Verhalten, für das der Entertainer Amira stets kritisierte.

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

