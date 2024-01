Noch zusammen: Harry Styles mit Taylor Russell gesichtet!

An den Gerüchten ist wohl nichts dran! Nach der Trennung von Olivia Wilde (39) hatte Harry Styles (29) im Sommer vergangenen Jahres mit Taylor Russell (29) angebandelt. Immer wieder wurden der "As It Was"-Interpret und die Schauspielerin zusammen gesehen und schienen ihre Zweisamkeit sehr zu genießen. Seit ein paar Wochen wird jedoch gemunkelt, dass es bei den beiden kriseln soll. Doch Harry und Taylor scheinen nach wie vor glücklich miteinander zu sein!

Am Freitag wurden der Ex-One Direction-Star und die 29-Jährige bei einem gemeinsamen Spaziergang in London erwischt. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirken sie ganz entspannt und unterhalten sich. Erwischt werden wollten die beiden bei ihrem kleinen Ausflug aber anscheinend nicht: Harry versteckte sich hinter einer Sonnenbrille sowie einer Cap und zog seine Jackenkapuze auf, Taylor trug eine dicke Mütze und einen übergroßen Mantel. Entgegen der Spekulationen machen die zwei immer noch einen ziemlich vertrauten Eindruck.

Ein Insider hatte im Dezember gegenüber The Sun behauptet, dass die Liebe des Paares auf der Kippe steht. Taylor soll laut der Quelle während eines Aufenthalts in London statt bei Harry in einem Luxushotel untergekommen sein, da ihre Beziehung "abgekühlt" sei.

