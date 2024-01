König Charles III. fällt nach Prostata-OP einen Monat aus

König Charles III. (75) hat eine längere Auszeit vor sich. Das britische Staatsoberhaupt musste in der vergangenen Woche wegen eines geplanten Eingriffs ins Krankenhaus. In einem Statement des Buckingham-Palasts hieß es, dass der zweifache Vater wegen einer vergrößerten Prostata operiert werden musste. Er soll das Ganze gut verkraftet haben und durfte sich bereits über einen Besuch seiner Ehefrau Camilla (76) freuen. Dennoch wird Charles eine längere Zeit ausfallen.

Wie Insider aus dem Umfeld des Royal gegenüber The Sun berichten, sei der König gerne beschäftigt, voller Tatendrang und lese die Mitteilungen seiner Regierung. Patienten, die einen solchen Eingriff wie Charles hinter sich haben, müssten sich in der Regel jedoch drei bis vier Wochen lang ausruhen. In den ersten zwei Wochen sei Unwohlsein üblich. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass der 75-Jährige trotz seines Krankenhausaufenthaltes in der Lage sein werde, Staatsangelegenheiten zu regeln.

Vor seiner OP hatte Charles seine Schwiegertochter Kate (42) in der Klinik besucht. Denn auch sie musste sich einem geplanten Eingriff am Bauch unterziehen. Nach ihrem vermutlich zehn- bis 14-tägigem Krankenhausaufenthalt soll sie sich zu Hause weiter erholen. Der Öffentlichkeit werde sie bis Ostern fernbleiben.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla an seinem 75. Geburtstag

Getty Images König Charles III., Royal

Getty Images König Charles und Prinzessin Kate in London, Februar 2022

