Nach Sorge um Baby: Katharina Wagener darf nun nach Hause

Zurück in den eigenen vier Wänden. Der Valentinstag wird für Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik von nun an wohl immer eine besondere Bedeutung haben: Nach sehnsüchtigem Warten hatte das zweite Kind des Paares das Licht der Welt erblickt. Doch die frischgebackene Mutter und der kleine Mariano Valentino mussten noch etwas länger im Krankenhaus bleiben – mit seinem Gehör schien etwas nicht zu stimmen. Nun gibt Kevin ein Update: Bei seinem Sohn ist alles in Ordnung!

In einem TikTok-Video bringt er seine Follower auf den neuesten Stand. "Ich darf Kathi und mein Baby jetzt vom Krankenhaus abholen und ob ihr es glaubt oder nicht: Es ist alles gut!", freut sich der Rettungssanitäter. Wegen Fruchtwasser in seinem Ohr konnte Mariano nicht reagieren, doch Kathi und Kevin können aufatmen: "Er wird hören können." Nachträglich werden weiterhin Tests gemacht, aber Kevin gibt glücklich zu verstehen, dass alles in Ordnung sei.

Damit sich die ehemalige Are You The One?-Kandidatin bei ihrer Rückkehr rundum wohlfühlt, hat sich ihr Partner ziemlich ins Zeug gelegt und sie mit einem Tisch voller kleiner Aufmerksamkeiten überrascht – darunter Rosen, eine Liebesbotschaft und Kraftmacher. Bei ihrer Ankunft fängt Kathi an zu weinen und fällt ihrem Liebsten in die Arme – wohl vor Freude und auch vor Erleichterung, dass die Sorge nun vorüber ist.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wageners Sohn

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik halten Händchen mit ihrem Baby

TikTok / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im Februar 2024

