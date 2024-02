Christina Blocks Anwältin: Neuste Entscheidung ist Tragödie

Wie geht diese Geschichte bloß aus? In der Silvesternacht waren zwei Kinder von Christina Block aus der Obhut ihres Ex-Mannes entführt worden und bei ihrer Mutter wieder aufgetaucht. Inzwischen sind die beiden aber zurück bei Stephan Hensel in Dänemark. Die Steakhaus-Erbin hat auch wenig Aussichten, sie zurückzubekommen, denn das deutsche Gericht hat die Verantwortung für den Sorgerechtsstreit an die dänischen Behörden delegiert. Für Christinas Anwältin ist das ein fataler Fehler.

"Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg ist in erster Linie eine Tragödie für die Kinder, die vom Vater nach dem Bericht aller deutschen Verfahrensbeteiligten manipuliert wurden", betont die Anwältin gegenüber RTL. Es gebe keinen Beweis dafür, dass die Kinder in Dänemark glücklicher seien. "Dass es zahlreiche Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Kinder abgeschottet von der Außenwelt in einem Haus mit dem Vater und seiner neuen Frau leben, wurde nicht hinreichend berücksichtigt", stellt sie klar. In Gegenwart ihrer Mutter hingegen seien sie sehr aufgeschlossen: "Wenn die Kinder so traumatisiert sind, wie der Vater es darstellt, könnte es auch an der sehr abrupten Trennung von ihrer Mutter liegen, die der Vater durch seinen Antrag auf Anordnung des unmittelbaren Zwangs gegen die Mutter initiiert hat."

Stephan Hensels Anwalt sieht das natürlich ganz anders: Die Kinder seien sehr froh, wieder bei ihrem Vater zu sein. "Sie waren vollkommen erleichtert, dass diese Odyssee jetzt hinter ihnen lag", meint er. Allerdings bedürfe es noch viel Zeit, die entstandenen Traumata zu heilen: "Die Ereignisse, die da stattgefunden haben in der Silvesternacht, [sind] natürlich für ein Kind prägend".

Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

Christina Block im Januar 2024

Christina Block im Jahr 2017

