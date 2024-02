Kathi Wagener wurde vor Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs

Offene Worte von Katharina Wagener (28). Eigentlich hat die Influencerin gerade allen Grund zur Freude: Sie ist am Valentinstag zum zweiten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Kevin Yanik durfte sie einen weiteren Jungen auf der Welt willkommen heißen. Doch statt mit Baby-Content wenden sich die Are You The One?-Stars nun mit einem ernsten Thema an ihre Community: Kathi wurde Opfer sexuellen Missbrauchs.

In einem TikTok-Video erzählt die ehemalige Kellnerin, dass sie Anfang des vergangenen Jahres eine Anzeige bei der Polizei gemacht habe: "Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt dazu gekommen bin, mich zu trauen, mich zu stellen. Was ich angezeigt habe, ist mir vor vielen Jahren passiert, während ich magersüchtig war und das auch wirklich während der schlimmsten Zeit meiner Essstörung." Sie habe damals nur noch und 25 Kilo gewogen. "Zu der Zeit hat ein Mann diese Krankheit bei mir ausgenutzt und hat sich an mir vergangen", gibt die 28-Jährige preis. Sie sei in Not gewesen.

Kathis Versuch, gegen die Tat vorzugehen, blieb ohne Erfolg: "Vor wenigen Wochen habe ich Bescheid bekommen, dass die Anzeige tatsächlich fallengelassen worden ist aufgrund von fehlenden Beweisen." Ihr Partner Kevin platzt deswegen der Kragen. "Zu der Zeit macht doch keiner Fotos oder dokumentiert so was. Das ist einfach nur noch schrecklich", betont der Rettungssanitäter.

