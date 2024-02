Beyoncés Mutter Tina Knowles trauert um ihren Bruder Butch!

Traurige Neuigkeiten! Tina Knowles (70) ist die Mutter der weltberühmten Sängerin Beyoncé (42): Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, dem Plattenmanager Mathew Knowles (72), hatte die Unternehmerin die spätere Popsängerin zusammen mit ihrer Schwester Solange (37) in Texas großgezogen. Immer wieder macht die frühere Frisörin klar, wie wichtig ihr die Familie ist: Schon öfter sprang sie ihrer Tochter zur Seite, wenn diese medial attackiert wurde – doch nun muss sie einen schweren Verlust verdauen: Tinas Bruder Butch ist tot!

"Mein schöner großer Bruder Butch ist dieses Wochenende zu Gott gegangen. Ich werde ihn so sehr vermissen!", teilt die Modedesignerin via Instagram die traurige Nachricht mit ihrer Community. Zusätzlich veröffentlicht Tina einen älteren Schnappschuss ihres Bruders, der ihn in der Uniform der U.S. Air Force zeigt. "Er war bei der Luftwaffe. Er liebte es, Motorrad zu fahren, hatte einen schwarzen Gürtel in Karate und die schönsten grünen Augen und ein gutes Aussehen", erklärt die 70-Jährige stolz.

Doch das ist nicht der einzige Schicksalsschlag, der Beyoncés Familie in letzter Zeit ereilte: Kürzlich brach in dem Elternhaus der "Halo"-Interpretin Feuer aus. Die Feuerwehr war zum Glück schnell vor Ort. "Wir hatten das Feuer innerhalb von zehn Minuten unter Kontrolle", so Justin Barnes, Bezirksleiter der Feuerwehr, im Gespräch mit Houston Chronicle.

Instagram / mstinaknowles Beyoncés Onkel Butch

Getty Images Tina Knowles, Oktober 2022

Getty Images Beyoncé mit ihren Eltern Mathew und Tina

