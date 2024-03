Baby mit der Ex: Christian Wolf freut sich auf die Geburt

Christian Wolf kann die Geburt seines Sohnes kaum erwarten! Der langjährige Unternehmer und seine Ex-Freundin Antonia Elena haben lange versucht, ein Kind zu bekommen. Im Juli des vergangenen Jahres machte die Influencerin dann ihre Schwangerschaft öffentlich. Christian werde bei der Geburt zwar nicht direkt im Kreißsaal, aber vor Ort sein – zumindest habe er das so geplant. In seiner Instagram-Story verrät er: "Ich freue mich sehr auf die Geburt meines/unseres Sohnes und auf alles, was kommt, auch wenn es eine Herausforderung wird."

Christian hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass es seinem Sohn trotz der Trennung an nichts mangeln soll: "Daher habe ich Toni von Anfang an gesagt, dass ich finanziell weit über den rechtlichen Verpflichtungen sein will." Er habe den beiden eine Wohnung in München sowie eine in Kapstadt vermittelt. Beide hatten sich in den Wintermonaten getrennt voneinander für eine längere Zeit in der südafrikanischen Metropole aufgehalten.

Toni war mit Freunden in dem Surferparadies, während Christian seine neue Freundin Romina Palm (24) mitnahm. Der Webstar und das Model sind seit rund einem halben Jahr zusammen und überglücklich miteinander. Es harmoniere bestens. "Zwischen Romy und mir klappt es einfach supergut. [...] Ich bin auch ein ganz anderer Mensch in der Beziehung", schwärmte Christian bereits im Dezember.

