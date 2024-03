Diese Stars senden Prinzessin Kate rührende Genesungswünsche

Prinzessin Kate (42) machte am Freitagabend eine schockierende Nachricht publik – sie hat Krebs. Mit ihrer emotionalen Message berührte sie nicht nur Royals-Fans auf der ganzen Welt, sondern auch viele Promis. So schreibt Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (54) unter dem Beitrag: "Deine Stärke und Anmut ist unerschütterlich, du bist in meinen Gedanken." Aber auch Olivia Munn (43), die vor einigen Tagen selbst ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, sendet der Princess of Wales ihre Genesungswünsche. "Danke, dass du gezeigt hast, wie es ist, mit Anmut und Entschlossenheit für sich und seine Familie zu kämpfen. Ich wünsche dir alles Gute", kommentiert sie den Clip auf Instagram.

Neben vielen Stars und Sternchen, wie unter anderem noch Chiara Ferragni (36), meldeten sich aber auch viele Mitglieder der Royal-Family zu der erschütternden Meldung. Für viele Fans ziemlich überraschend: Auch Prinz Harry (39) und seine Gattin Herzogin Meghan (42) sendeten der 42-Jährige ein paar liebe Worte. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können", ließen die beiden in einem Pressestatement, das unter anderem The Telegraph vorliegt, verlauten.

Für Kate und Ehemann Prinz William (41) steht nun weiterhin eine turbulente Zeit bevor. Bereits vor Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose musste sich das Ehepaar mit vielen Spekulationen und wilden Theorien auseinandersetzten. Fans gehen jetzt davon aus, dass sich die dreifache Mutter in der Pflicht gefühlt haben muss, dieses private Thema öffentlich zu machen. "Kate, es tut mir so leid, dass die Unreife des Internets dich dazu gezwungen hat, dich zu äußern", schrieb unter anderem ein Supporter bei TikTok. Dennoch betont Kate in dem Clip, dass sie all das erst einmal ihrer "jungen Familie zuliebe im Privaten" verarbeiten wollte.

