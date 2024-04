Keine Zeit: Sind diese Promis nicht bei "The Masked Singer"?

Das Rätselraten hat bereits begonnen! Am Samstag startet endlich wieder eine neue Staffel von The Masked Singer. Obwohl die neuen Masken erst dann auf der großen Showbühne singen werden, beschäftigt die Zuschauer bereits jetzt die Frage, welche Promis wohl unter den bereits gezeigten Kostümen stecken. Einige Stars können aber womöglich bereits ausgeschlossen werden. Promiflash hat nachgeforscht, welche Promis zum Zeitpunkt der Liveshows bereits verplant sind! An den betroffenen Samstagen singen einige Musiker lieber auf ihren eigenen Bühnen – darunter Mark Forster (41), Beatrice Egli (35) und Michael Schulte (33)! Ebenfalls geplante Konzerte haben H.P. Baxxter (60), Rea Garvey (50) sowie Vanessa Mai (31).

Nicht nur einige Musiker sind aktuell womöglich zu sehr beruflich eingespannt, um inkognito um ihre Identität zu bangen. Auch diverse Comedians locken ihre Fans wieder in die Säle. Auftritte zum Zeitpunkt der Liveshows haben zum einen Paul Panzer, Kaya Yanar (50) und Luke Mockridge (35), aber auch David Kebekus und Bastian Bielendorfer (39). Ebenfalls auszuschließen sind wohl Barbara Schöneberger (50), Thomas Gottschalk (73) und Günther Jauch (67), die mit neuen Folgen von Denn sie wissen nicht, was passiert in den Startlöchern stehen. Am 4. Mai lädt zudem Giovanni Zarrella (46) wieder so einige Promis in "Die Giovanni Zarrella Show" ein.

Während die oben genannten Promis zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in dem Großteil der Masken stecken werden, so könnten sie sich dennoch unter dem Mysterium verstecken. Anlässlich der Jubiläumsstaffel singt unter dieser Maske in jeder Woche ein anderer Star! Dessen Identität soll bereits am Ende jeder Show gelüftet werden, wie es auf dem Instagram-Profil des offiziellen Accounts heißt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea Garvey, Sänger

Anzeige Anzeige

Seven.One/Willi Weber Das Mysterium bei "The Masked Singer" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass diese Promis in dieser Staffel nicht dabei sind? Ich glaube, man kann sie wirklich ausschließen! Nein, sie könnten noch unter dem Mysterium stecken! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de