Covershooting und Co.: So spannend wird die neue GNTM-Folge!

Die nächste Folge von Heidi Klums (50) Castingshow Germany's Next Topmodel hat es mal wieder in sich – das wohl wichtigste Shooting der Staffel steht an! In einem kurzen Trailer, den die Chefjurorin auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, sind bereits einige Highlights der neuen Episode zu sehen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen unter anderem vor der Chefredakteurin Kerstin Schneider posieren. Es geht um das Titelfoto der Harper's Bazaar. "Es wird zwei Cover geben – einen Mann und eine Frau. Es gab noch nie ein männliches Model bei uns auf dem Cover", teasert die Journalistin verheißungsvoll an.

Doch damit noch nicht genug! Heidis Schützlinge müssen ihr Talent als Model in dieser Woche zudem auch noch in schwindelerregender Höhe beweisen. Die Titelanwärter müssen über einen wackeligen Catwalk stolzieren, der mittels eines Krans über einer Klippe befestigt ist. "Hier geht es 100 Meter in den Abgrund", verdeutlicht die GNTM-Chefin und betont: "Ich will jetzt dann auch wirklich wissen, wer es wirklich will..." Schon vor der Challenge in luftiger Höhe plagen ein paar der Nachwuchsmodels Sorgen. Lea blickt beispielsweise ängstlich in die Kamera und erklärt, dass sie Höhenangst habe.

Dabei haben die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten doch gerade erst eine große Herausforderung hinter sich gebracht... In der vergangenen Folge stand das berühmt-berüchtigte Nacktshooting auf dem Plan. Nur mit einem durchsichtigen Regenmantel bekleidet, mussten Heidis Models für den Star-Fotografen Rankin posieren – Regen- und Windmaschine inklusive. Das freizügige Outfit sorgte – wie in jedem Jahr – bei ein paar Kandidaten für Besorgnis. "Ich habe sehr viel Respekt vor der Challenge. Meine Familie wird mich nackt im Fernsehen sehen", haderte beispielsweise Kadidja.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum in der ersten GNTM-Folge 2024

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum, 2024

