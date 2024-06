Sofía Vergara widmet ihr Joe-Tattoo nun ihrem neuen Partner!

Sofía Vergara (51) macht es sich einfach! Im vergangenen Jahr gab die Schauspielerin bekannt, dass sie sich nach sieben Jahren von ihrem Mann Joe Manganiello (47) trennt. Ein Schock für viele, denn eigentlich galten die Modern Family-Darstellerin und ihr Partner als eines der Traumpaare Hollywoods. Für ihren Ehemann ließ sich die Kolumbianerin während ihrer Ehe sogar ein Tattoo stechen – ein J ziert seither ihr rechtes Handgelenk. Und das bleibt auch nach dem Liebes-Aus dort! Während eines Auftritts in der Show "The Talk" zeigt sie den Buchstaben in die Kamera und scherzt: "Das war die Initiale von Joe Manganiello, aber jetzt ist er weg." Aber kein Problem für sie, wie sie klarstellt: "Der Kerl, mit dem ich ausgehe, hat die gleiche Initiale." Für ihren neuen Freund Justin Saliman recycle sie deshalb das Tattoo einfach, anstatt es überstechen zu lassen.

Bereits wenige Wochen nach der Trennung von Joe wurde Sofía erstmals mit dem Chirurgen gesehen. Erst schienen sie sich noch bedeckt halten zu wollen, doch nach und nach zeigten die zwei sich immer öfter auf Dates. Im April dieses Jahres gestand die Beauty ihm sogar in einem süßen Instagram-Post ihre Liebe. "Wenn ihr auch mal eine große Knieoperation bekommen solltet, stellt sicher, dass ihr einen heißen Arzt erwischt, der danach noch mit euch schläft! Lieb dich!", schrieb sie zu einem Foto von Justin, der ihr verletztes Bein hält.

Aber was führte eigentlich dazu, dass sich Joe und Sofía scheiden ließen? Das Paar sei sich laut der 51-Jährigen bei der Familienplanung uneinig gewesen. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", erklärte sie gegenüber El País. Sofía sei schließlich fast in den Wechseljahren und wolle lieber Oma werden, als noch mal selbst ein Kind zu bekommen. Ihr Sohn aus erster Ehe, Manolo Gonzalez Vergara, ist auch schon 32 Jahre alt.

Backgrid / ActionPress Sofía Vergara und Justin Saliman

Getty Images Sofía Vergara mit ihrem Sohn Manolo

