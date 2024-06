Nach Trennung: Kathi Wagener nimmt Kevin Yanik in Schutz

Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) machen momentan eine schwere Zeit durch. Kurz nach der Taufe ihres zweiten Sohnes trennte sich das Paar, das sich bei Are You The One? kennengelernt hatte. Trotz des Liebes-Aus fließt scheinbar kein böses Blut zwischen den Realitystars – in ihrer Instagram-Story nimmt die Influencerin ihren Ex nun nach zahlreichen negativen Kommentaren in Schutz: "Social Media und das echte Leben sind zwei verschiedene Welten. So wie er sich online gibt, ist er im echten Leben nicht." Kevin habe eine "harte Schale" und einen "weichen Kern".

Das antwortet Kathi auf den Vorwurf eines Followers, dass sich der zweifache Papa verändert habe und mittlerweile total unsympathisch geworden sei. "In ihm schlägt ein großes Herz, das unendlich viel Liebe geben kann und unendlich viel Liebe braucht", verteidigt die 29-Jährige ihren Verflossenen. Trotzdem finde sie nicht alles gut, was Kevin im Netz von sich gibt: "Er erzählt zwar oft und viel Scheiße, aber wenn man ihn braucht, ist er für einen da."

Auch wenn die Trennung für viele Fans vermutlich plötzlich kam, deutete sich das Beziehungsende schon länger an. "Der Auslöser dafür waren schon mehrere Sachen. Es ist eigentlich ein Prozess, der schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre [lief]", erklärte Kevin im Interview mit Promiflash. Das Paar habe sich zwischenzeitlich sogar Hilfe gesucht, um an sich zu arbeiten. Der 26-Jährige habe unter anderem lernen müssen, mit Kathis "Eigenarten" und "Erkrankungen" umzugehen.

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

