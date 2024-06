Katharina Wagener und Kevin Yanik wohnen schon getrennt

Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) wollen trotz ihrer Trennung bestmöglich für ihre beiden gemeinsamen Kinder da sein. Beide halten ihre Fans via Instagram über ihre aktuelle Familiendynamik auf dem Laufenden. Kathi schildert die neue Wohnsituation: "Kevin hat jetzt die Wohnung seiner Schwester übernommen. Er hat jetzt auch die letzten drei Nächte schon dort geschlafen. [...] Eine Nacht wird er jetzt auch wieder hier [in der Wohnung] schlafen, damit es vor allem für Leo nicht so eine krasse Umstellung ist."

Doch wie sieht die langfristige Planung derzeit aus? In Kevins neuer Wohnung soll auf jeden Fall ein Raum für ihn und seinen Bruder eingerichtet werden. "So werden wir das dem Leo auch verkaufen, dass er jetzt sozusagen zwei Kinderzimmer hat und wir einfach ein bisschen mehr Platz brauchen und deshalb eine zweite Wohnung haben", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit. Tagsüber würde die Familie noch viel Zeit miteinander verbringen. Derzeit sind sie besonders damit beschäftigt, Kevins neue Wohnung einzurichten. Geplant sei zudem eine Trennungstherapie, wie sowohl Kathi als auch Kevin in ihren Storys auf Social Media preisgeben.

Die Beziehung der beiden fing einst im TV an. Kathi und Kevin trafen sich 2020 bei Are You The One? – sie verliebten sich und verließen die Show als Paar. Im August 2021 kam ihr erster Sohn Leonardo auf die Welt. Der zweite Sohnemann Mariano folgte im Februar dieses Jahres. Nur kurze Zeit später machten die beiden Influencer ihr Liebes-Aus öffentlich. Im Interview mit Promiflash stellte der Realitystar klar, dass die Trennung für das Paar nicht überraschend kam. "Der Auslöser dafür waren schon mehrere Sachen. Es ist eigentlich ein Prozess, der schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre [lief]", erklärte er.

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

