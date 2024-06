So läuft es bei Kevin Yanik und Kathi nach ihrem Liebes-Aus!

Wie geht es für Kevin Yanik (26) und Katharina Wagener (29) nun weiter? Zwischen den Reality-TV-Stars ist es aus und vorbei. Die einstigen Verlobten trennten sich vor einigen Tagen plötzlich. In einem Interview mit Promiflash gibt der Are You The One?-Star intime Einblicke in seine aktuelle Gefühlslage. Zudem blickt Kathi auf die Zukunft – besonders was die zwei gemeinsamen Söhne betrifft.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de