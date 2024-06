Was ist da denn los? Kanye West und Bianca fliegen Economy

Können sie sich keinen Luxus mehr leisten? Kanye West (47) und seine Frau Bianca Censori (29) sorgten kürzlich für Aufsehen, als sie bei einem Linienflug in der Economyclass entdeckt wurden. Ein TikTok-User postete ein Video, in dem der "Gold Digger"-Rapper und die Architektin in der ersten Reihe eines kleinen Flugzeugs sitzen – jedoch nicht in der Businessclass. In dem Clip ist der 47-Jährige in einem weißen Bademantel, passenden Hosen und Schuhen zu sehen, während er ein Nickerchen macht. Seine Gattin hingegen vertrieb sich in einem beigefarbenen Kleid die Zeit am Handy. Ein User schrieb unter anderem: "In diesem Outfit Economy zu fliegen, ist schon ikonisch!"

Dieser überraschende Reiseauftritt ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Fotos von Kanyes heruntergekommenem Anwesen in Calabasas, Kalifornien, bei Page Six aufgetaucht waren. Dem Rapper wurde im Oktober 2022 sein Milliardärsstatus aberkannt, nachdem er aufgrund antisemitischer Äußerungen von Geschäftspartnern fallen gelassen worden war. Zudem wurde berichtet, dass Kanye und Bianca kürzlich in eine bescheidenere Wohnung in West Hollywood gezogen sind, obwohl er mehrere luxuriöse Immobilien besitzt. Schnell wurden auch Gerüchte laut, dass der Musiker mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Bestätigt hat er bisher aber nichts davon.

Seit 2023 sind der "Can't Tell Me Nothing"-Interpret und die Yeezy-Architekturdesignerin offiziell ein Paar. Sogar die Hochzeitsglocken läuteten schon bei den beiden. Doch seitdem sorgen die zwei immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. Neben einigen fragwürdigen Auftritten in der Öffentlichkeit soll der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) die Italienerin sogar kontrollieren. Angeblich verlange Kanye von seiner Frau zum Beispiel, niemals einfach so zu sprechen und nur die Klamotten zu tragen, die er ihr aussucht. Auch von Trennung war zuletzt immer wieder mal die Rede.

Doch auch Biancas Eltern mischten sich in die Schlagzeilen rund um das Paar ein. Vor wenigen Monaten berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail von einer Unruhe in ihrer Familie. "Biancas Mutter und Vater finden Kanye etwas beunruhigend", enthüllte die Quelle damals. Sie hätten es "verdächtig" gefunden, dass der Musiker ihre Tochter nur einen Monat nach der Scheidung von Kim geheiratet hat. Zudem hätten seine antisemitischen Äußerungen die Besorgnis der Eltern weiter geschürt: "Natürlich machen sich Biancas Eltern Sorgen, dass sie mit ihm durch die Welt jettet, vor allem, wenn er sich durch seine Aktionen so viele Feinde gemacht hat", betonte der Tippgeber. Bianca selbst stellte sich allerdings weiterhin schützend vor ihren Mann. Wie das Onlineportal berichtete, war die Architektin fest davon überzeugt, dass Kanyes Worte "aus dem Zusammenhang gerissen" worden seien.

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die beiden können sich keine Businessclass mehr leisten? Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Nein, es gab sicher nur keine Businessclass in dem Flieger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de