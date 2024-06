"Bridgerton"-Star Simone Ashley wird von Fürst Albert geehrt

Was für eine Ehre für die Bridgerton-Schauspielerin Simone Ashley! Bei dem 63. Monte-Carlo Television Festival trifft der Royal Fürst Albert II. (66) auf die Netflix-Darstellerin. Bereits auf dem blauen Teppich strahlt er, als er sie erblickt, wie Bunte berichtet. Beide begrüßen sich herzlich – auf der Bühne wird sie dann höchstpersönlich von ihm mit der internationalen goldenen Nymphe für ihr Schauspieltalent ausgezeichnet. Der Serienstar strahlt dabei in einem roten, eng anliegenden Lederkleid. Die dunklen, langen Haare sind passend dazu offen gestylt. Fürst Albert hingegen trägt einen schlichten, blauen Anzug mit einer hellblauen Krawatte für die Feierlichkeiten.

Bei dem Event entdeckt man aber auch viele weitere Stars. Unter anderem ist die Gossip Girl-Schauspielerin Kelly Rutherford (55) anwesend. Auch der Oscarpreisträger Morgan Freeman (87), der für seine Filme "Sieben" oder "Die Verurteilten" bekannt ist, lässt sich die Veranstaltung nicht entgehen – und das nicht ohne Grund: Der Schauspieler bekommt für sein Lebenswerk die Kristallnymphe von Fürst Albert übergeben.

Simone kennt sich bereits mit großen Berühmtheiten aus. Neben ihrer Hauptrolle in "Bridgerton" stand sie für einen Nespresso-Werbespot mit George Clooney (63) vor der Kamera. Gegenüber People verriet sie, was ihr an der Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstar so gut gefallen hatte: "George ist einfach so wunderbar. Jeder in seiner Umgebung fühlt sich entspannt und wohl. Und er ist gut darin, sich über sich selbst lustig zu machen."

Getty Images Simone Ashley im Juni 2024

Getty Images Simone Ashley als Model für die Nespresso-Kampagne 2023

