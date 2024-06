Royal Ascot Tag zwei: Prinz William strahlt, Charles fehlt

Prinz William (41) vertritt das britische Königshaus aktuell wie beinahe kein anderer. Das bewies der Thronfolger am heutigen Tag erneut. Zum zweiten Tag des Pferderennens Royal Ascot erschien der dreifache Vater nämlich auch wieder. Zusammen mit Königin Camilla (76) hielt er die Stellung. Einige andere Royals wie beispielsweise Prinzessin Eugenie (34) und ihr Mann Jack Brooksbank (38) besuchten das Event bei gutem Wetter ebenfalls – genauso wie Prinz Edward (60) und Sophie Wessex (59). König Charles III. (75) verpasste Tag zwei hingegen. Auch Prinzessin Kate (42), die am vergangenen Wochenende zur Militärparade Trooping the Colour ihr kleines Comeback feierte, war nicht dabei.

Warum genau Charles am zweiten Tag von Royal Ascot fehlte, ist nicht bestätigt. Jedoch lässt sich vermuten, dass sich der Monarch aufgrund seiner Krebserkrankung und nach arbeitsreichen Wochen eine Pause gönnt. Immerhin soll der 75-Jährige sich nach wie vor einer Chemotherapie unterziehen. Ähnlich soll es bei seiner Schwiegertochter Kate sein. In einem Statement auf Instagram hatte sie ihre Teilnahme an Trooping the Colour bestätigt. Gleichzeitig hatte sie aber auch erklärt, dass sie hoffe, im Sommer an ein paar Events teilnehmen zu können, sie aber auch nicht über den Berg sei.

Dass es Kate am Wochenende offenbar gut genug ging, um bei den Feierlichkeiten zu Ehren des Regenten dabei zu sein, stimmte Charles jedoch sehr glücklich. "Seine Majestät ist hocherfreut, dass die Prinzessin an den morgigen Veranstaltungen teilnehmen kann, und freut sich sehr auf alle Elemente des Tages", ließ ein Sprecher des Buckingham Palace dazu verlauten. Kates Comeback soll recht spontan erfolgt sein – zudem habe die dreifache Mutter sich ganz alleine zu diesem Schritt entschieden.

Getty Images Prinzessin Kate, König Charles und Prinzessin Charlotte, Trooping the Colour 2024

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2024

