Sonnige Auszeit: Reese Witherspoon gönnt sich Italien-Urlaub

Reese Witherspoon (48) lässt es sich so richtig gut gehen! Auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen ist die Schauspielerin zu sehen, wie sie sich gemeinsam mit Freunden auf einem Boot an der Küste Italiens entspannt. Einige der Bilder zeigen die "Walk the Line"-Darstellerin, wie sie in einem schwarzen Badeanzug die Sonne genießt. Die kleine Knopfleiste, die im oberen Bereich des Badeanzugs eingearbeitet ist, setzt ihr Dekolleté gekonnt in Szene. Reese strahlt bis über beide Ohren, während sie völlig losgelöst mit ihren Freunden herumzualbern scheint.

Wie es sich in einem Italienurlaub gehört, lässt sich die Blondine auf weiteren Schnappschüssen eine Portion Spaghetti schmecken. Für den Restaurantbesuch in einer malerischen Kulisse mit Steinwänden und Straßen aus Kopfsteinpflaster hat sich Reese ein luftiges weißes Sommerkleid übergeworfen. Dazu kombiniert die "Eiskalte Engel"-Bekanntheit eine schwarze Sonnenbrille, die sie auf ihrem Kopf trägt. Ihre Haare hat Reese lässig zu einem tiefen Knoten gebunden. Auch ihrer Haut scheint sie im Urlaub eine Pause zu gönnen, denn auf Make-up verzichtet die natürliche Schönheit gänzlich.

Diese kleine Auszeit ist womöglich erst einmal die letzte Gelegenheit für Reese, um Energie für ihre kommenden Projekte zu tanken. Die 48-Jährige hat sowohl jobtechnisch als auch privat so einiges für das Jahr 2024 geplant. Nachdem ein dritter Teil der zweiteiligen Filmreihe "Natürlich blond", in der sie die ikonische Blondine Elle Woods verkörperte, noch in den Sternen steht, kündigte sie im Mai eine Fortsetzung in Form einer Serie an. In einem Video von Variety auf der Plattform X ist der Moment ihrer Verkündung zu sehen: "Ich bin hier, um euch die großartigsten Neuigkeiten zu erzählen: Wir gehen mit Elle [Woods] zurück auf die Highschool." Die Serie wird sich zeitlich vor der Handlung der beiden Filme einordnen und Elles Entwicklung auf ihrem Weg zur Jurastudentin genauestens beleuchten.

Action Press / Backgrid Reese Witherspoon, Schauspielerin

