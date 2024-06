Süßer Auftritt: Selena Gomez bringt Oma und Opa zu TV-Show

Selena Gomez (31) war am Mittwoch in Jimmy Kimmels (56) Late-Night-Show zu Gast und holte sich dafür besondere Unterstützung mit ins Boot. Fotografen lichteten die Schauspielerin vor dem Studio zusammen mit ihren Großeltern ab. Wie Daily Mail berichtet, schlenderte eine bestens gelaunte Selena sogar Hand in Hand mit Opa David zum Eingang des Gebäudes. Direkt hinter ihr ging ebenso strahlend ihre Oma Debbie. Aber auch der Auftritt der US-Amerikanerin dürfte die Fans begeistern, denn sie suchte sich für den Abend einen wirklich eleganten Look aus: Ein enges schwarzes Kleid mit goldener Knopfleiste, weißem Kragen und durchscheinenden Ärmeln sorgte für einen echten Hingucker.

In der Show promotete Selena die neue Staffel ihrer Serie Only Murders in the Building. Wie der Zufall es wollte, war auch ihr Serienkollege Martin Short (74) vor Ort, denn er ist aktuell Gastmoderator von "Jimmy Kimmel Live!" anstelle von Jimmy, der sich eine kleine Auszeit gönnt. Ein herzliches Wiedersehen, denn die Darsteller scheinen mittlerweile eine enge Freundschaft zu verbinden. Der Dritte im Bunde, der Hauptdarsteller, Steve Martin (78), gab sich wenige Wochen zuvor die Ehre und in dem Gespräch kam er vor allem bei Selena ins Schwärmen. "Selena ist so fantastisch und so gut in der Show. Sie ist wie das nüchterne Gegengewicht zu dir", scherzte Steve mit seinem langjährigen Kumpanen Martin.

Die neue Staffel "Only Murders in the Building" startet in wenigen Wochen und kann auch dieses Mal wieder auf eine hochkarätige Besetzung bauen. Bereits in den vergangenen Staffeln waren neben Meryl Streep (75) und Cara Delevingne (31) auch Amy Schumer (43) und Sting (72) in der Krimiserie zu sehen. Diesmal erweitern Desperate Housewives-Darstellerin Eva Longoria (49) sowie American Pie-Star Eugene Levy und Komiker Zach Galifianakis (54) den Cast. Doch vor allem Martin und Steve eroberten Selenas Herz. Nach Abschluss der Dreharbeiten richtete sie bei Instagram eine liebevolle Nachricht an ihre Co-Stars: "Ich möchte Steve und Marty dafür danken, dass sie wirklich die freundlichsten, sanftesten, herzlichsten und stärksten Einflüsse in meinem Leben waren. Ihr habt mir ein Niveau an Klasse, Intellekt und Humor gezeigt, das nicht mehr so leicht zu finden ist."

Fast genauso gut wie ihre Karriere läuft aktuell auch Selenas Privatleben. Mit ihrem Partner Benny Blanco (36) scheint sie den Richtigen gefunden zu haben. Der Musiker dachte in Interviews sogar schon mehrfach übers Heiraten und eine Familie nach. Seine Liebste äußerte sich dazu zwar nicht konkret, aber ganz auszuschließen schien sie es nicht. "Er ist so stark, dass ihn das alles nicht aus der Ruhe bringt. Das ist alles wirklich beeindruckend und ich genieße jeden Moment mit ihm. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass er in nächster Zeit nirgendwo hingehen wird", meinte sie gegenüber Time Magazine.

Wohin es in Zukunft geht, wissen die beiden also noch nicht. Aber dass sie schwer verliebt sind – daraus machen sie kein Geheimnis, seit ihre Beziehung Ende vergangenen Jahres bekannt wurde. Nachdem lange spekuliert worden war, bestätigte Selena ihre neue Liebe selbst. Im Dezember 2023 setzte sie einen Like unter die Headline eines Artikels über sich: "Es wird gemunkelt, dass Selena Gomez mit dem Musikproduzenten Benny Blanco zusammen ist." Damit schien sie offiziell machen zu wollen, was ihre Fans bereits ahnten. Immerhin hatte sie sich schon mit einem Mann kuschelnd gezeigt und ihren neuen Ring mit einem B präsentiert.

Anzeige Anzeige

Backgrid/ActionPress Selena Gomez in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit Martin Short und Steve Martin

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez mit ihrem Freund Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Selena ihre Großeltern mit zu der Show gebracht hat? Super, es ist schön, wie sie ihre Familie mit einbindet. Hm, ich finde das nicht so toll. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de