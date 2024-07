Noch Kontakt? So ist Laura Müllers Beziehung zur Familie

Mit 18 Jahren verliebte sie sich in den 47-jährigen Schlagersänger und wanderte mit ihm in die USA aus. Laura Müllers (23) Entscheidung für ein Leben mit Michael Wendler (52) und eine Karriere als OnlyFans-Model war vermutlich nicht leicht für ihre Familie. Viele Fans stellten infrage, ob die Influencerin überhaupt noch Kontakt zu ihren Eltern habe. Mit diesem Gerücht räumt sie am vergangenen Wochenende in einem Q&A in ihrer Instagram-Story auf. Ein Follower will von ihr wissen, wie oft sie ihre Familie sehe und ob sie sie in Deutschland besuche. Diese Antwort dürfte einige überraschen: "Meine Familie war gerade erst hier, wir haben zusammen Romes ersten Geburtstag gefeiert."

Dass Laura ihr Geld inzwischen über die Erotikplattform verdient, heizte die Spekulationen an, die 23-Jährige könnte den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen haben. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte sie ihren anzüglichen Song "Superstar" inklusive eines aufreizenden Musikvideos. Von ihrem Alltag und ihrer Beziehung zu dem Sänger hingegen teilt sie nicht mehr so viel – das Ehepaar gibt keine Interviews mehr und nur gelegentlich postet die Beauty mal ein Pärchenfoto. Zu Beginn der Beziehung standen sie extrem in der Öffentlichkeit und ließen ihr Leben sogar von Kameras begleiten. In ihrer Doku "Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika", die im Jahr 2020 erschien, äußerten sich auch ihr Vater Klaus Müller und dessen Freundin Gaby zu der Beziehung des Sprösslings. Es sei nicht leicht für den Vater gewesen, erzählte seine Partnerin: "Man kannte Michael ja nur aus den Medien, da kam er nicht immer so gut rüber."

Ihre Beziehung wurde von vielen zum Scheitern verurteilt – trotzdem scheinen Laura und Michael auch vier Jahre nachdem sie sich das Jawort gegeben haben, immer noch glücklich miteinander zu sein. Im vergangenen Jahr wurden die beiden sogar zum ersten Mal Eltern: Ihr Söhnchen Rome Aston machte ihre Familie komplett und ist der ganze Stolz der jungen Mutter.

ActionPress Laura Müller, Influencerin

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

