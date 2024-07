Kevin Yanik und Kathi tauschen immer noch Zärtlichkeiten aus

Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) sind eigentlich getrennt. Doch ganz voneinander loskommen, können die "Are You The One?-Stars offenbar nicht! Die Influencerin wird nämlich auf Instagram gefragt, ob sie und ihr Ex manchmal noch Zärtlichkeiten miteinander austauschen. Darauf antwortet Kathi total ehrlich: "Ja, manchmal. Und auch wenn sich das in dem Moment gut anfühlt, so macht es im nächsten Moment alles irgendwie noch komplizierter." Offenbar werden die Eltern von zwei Kindern trotz der Trennung noch immer intim miteinander.

Kathi zeigte sich zudem in ihrer Story hin- und hergerissen, ob es nicht doch noch mal was mit Kevin wird. "Ich denke, wir brauchen erst einmal jeder diese Zeit für sich. Und was danach kommt, sehen wir. Vielleicht finden wir wieder zusammen, vielleicht sind beide froh über die Trennung [...]", überlegt die Dortmunderin. Derzeit verbringen sie und Kevin außerdem viel Zeit gemeinsam mit den Kindern, was die Situation auch nicht erleichtert.

Ende Mai dieses Jahres verkündete das Reality-TV-Pärchen das erneute Liebes-Aus. Seitdem sie sich im Jahr 2020 kennengelernt hatten, waren Kevin und Kathi ein Paar – allerdings immer wieder mit Höhen und Tiefen. Schon während der ersten Schwangerschaft waren die beiden getrennt. Danach hatten sie immer wieder Krisen und trennten sich schon 2022 für kurze Zeit.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Kevin Yanik und ihrem Sohn

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

