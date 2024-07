"Richtig hässlich": Deshalb macht Katie Price Beauty-OPs!

Katie Price (46) hat den wahren Grund für ihre vielen Schönheits-OPs enthüllt. Im "The Katie Price"-Podcast verrät die Britin im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie, dass sie sich "richtig hässlich" fühlt. Trotz der 17 Brust-OPs und zahlreicher weiterer Beauty-Eingriffe fühle sie sich nicht wirklich wohl, wenn sie in den Spiegel schaut. Deshalb ziehe sie nun ein erneutes Gesichtslifting in Erwägung, um ihr Aussehen permanent anzupassen – das sei für sie dann auch weniger Arbeit. "Also, ich benutze die Operation, als wäre es Make-up", meint das einstige Glamour-Model und fügt hinzu: "Wenn ich mich jeden Tag schminke, weiß ich, dass ich mich herausputzen und gut aussehen kann, aber ich will nicht jeden Tag aufstehen und mich schminken, weil ich Besseres zu tun habe."

Während die 46-Jährige zu ihrer Schwester Sophie sprach, erklärte sie, dass sie sich oft selbst nicht in dem gleichen Licht sieht wie andere Leute. "Ich sehe nicht das, was du siehst", sagte sie und ergänzte, dass sie einfach keine Lust habe, sich täglich lange zurechtzumachen. Stattdessen verlasse sie sich lieber auf diverse chirurgische Eingriffe, um sich selbst besser und schön zu fühlen. So hat sie beispielsweise bereits ihre Zähne mithilfe von Veneers auffrischen lassen und auch ihre Lippen aufgespritzt. Erst vor Kurzem hatte sie sich zudem erneut Brustimplantate einsetzen lassen, doch jetzt plant sie eine Verkleinerung, um Asymmetrien zu korrigieren und Beschwerden zu lindern.

Katie Price, die in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen sorgte, weil sie die größten Brüste Großbritanniens haben wollte, ist weiterhin ein kontroverses Thema in der Öffentlichkeit. Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten unterzieht sich die Reality-TV-Persönlichkeit regelmäßig Schönheitsoperationen und steht dabei oft in der Kritik – auch von vielen Ärzten wurde sie bereits gewarnt. Ihr Weg zur Selbstakzeptanz bleibt ein steiniger, und trotz der Risiken bleibt sie entschlossen, ihren eigenen Maßstäben von Schönheit treu zu bleiben. Bleibt also abzuwarten, ob sich die fünffache Mutter bald tatsächlich das Gesicht liften lassen wird.

Katie Price bekommt dabei Unterstützung von ihrem Freund John Joe "JJ" Slater, der stets an ihrer Seite ist. Ihre tiefe Verbundenheit zeigen die beiden auch mit ihren gemeinsamen Partner-Tattoos, die sie sich während eines Urlaubs in Zypern stechen ließen. Die Worte "Baby darling" zieren nun ihre Handgelenke und sind sichtbare Zeichen ihrer Liebe. Interessanterweise ließ Katie dafür sogar eine alte Tätowierung, die sie sich einst für ihren Ex Carl stechen ließ, überdecken.

JJ und die Entertainerin waren im Januar dieses Jahres erstmals miteinander in Verbindung gebracht worden. Damals war Katie erst wenige Wochen von ihrem On-off-Freund Carl Woods getrennt gewesen. Nach einigen Dates und Spekulationen bestätigten sie und ihr JJ Ende Februar endlich ihre Beziehung. Seitdem zeigen sie sich regelmäßig verliebt im Netz – auch Nachwuchs könnte sie sich schon mit ihrem neuen Freund vorstellen. "Sie ist glücklich und hat immer gesagt, dass sie noch mehr Kinder haben möchte, also ist das ihr Ziel", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Katie Price, 2021

Getty Images Katie Price, 2023

Instagram / johnjoeslater Katie Price und JJ Slaters Partnertattoo

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

