Mel B. teilt emotionale Momente von Doktortitel-Auszeichnung

Mel B. (49) besitzt nun ganz offiziell einen Doktortitel! Für ihren erfolgreichen Abschluss des Studiums der Traumabehandlung an der britischen Leeds Beckett University erhielt die Spice Girls-Berühmtheit die gebührende Auszeichnung eines Ehrendoktortitels. Den aufregenden Moment teilt sie mit ihren Fans auf Instagram. Neben einer Reihe von Videos der Verleihung und Fotos, auf denen sie zurechtgemacht in Talar und mit einem Doktorhut auf dem Kopf posiert, fasst sie ihr Glück in fröhlichen Worten zusammen: "Wow, ich habe gar keine Worte... [...] Dieser Tag war etwas ganz Besonderes für mich. Ich bin so stolz darauf, dass ich mit einem Doktortitel von der Leeds Beckett geehrt wurde." Nun könne die Britin ihrer "Mission", "Überlebenden zu helfen, das Schweigen zu brechen", nachgehen und ihre Stimme nutzen.

Das Thema Trauma lag der Musikerin persönlich sehr am Herzen – sie sei in ihrer früheren Beziehung mit Stephen Belafonte (49) selbst Opfer von physischem und seelischem Missbrauch geworden. Ihr eigenes Trauma musste die Dancing with the Stars-Bekanntheit im Rahmen des Studiums teilweise noch einmal durchleben – das sei "intensiv" und "hart" gewesen, doch habe ihr letztendlich Verständnis gebracht. "Ich habe so viel durchgemacht und nachdem ich Trauma auf vielen Ebenen erlebt habe, weiß ich darüber Bescheid. Aber ich wollte es wirklich studieren und es auf allen Ebenen verstehen, um anderen zu helfen", erklärte Mel ihren Social-Media-Followern ihre Kurswahl. Ihr Ziel: Als Schirmherrin einer britischen Wohltätigkeitsorganisation "Frauen helfen und Überlebende unterstützen", um "häusliche Gewalt gemeinsam beenden zu können".

Aufgrund der schweren Anschuldigungen, die Mel gegen den Vater ihrer Tochter erhebt, herrscht zwischen dem Ex-Paar seit der Trennung im Jahr 2017 ein Rosenkrieg. Der Filmproduzent weist seither jede Schuldzuweisung vehement von sich. "Niemals. Kein einziges Mal. Wir hatten nie einen handgreiflichen Streit. Nicht einmal annähernd!", wetterte er im Interview mit Page Six, als es um den mutmaßlichen seelischen und physischen Missbrauch ging. Er fügte hinzu: "Auch nur anzunehmen, ich sei so ein Monster – ich bin ein Dummkopf."

Leeds Beckett University/Mega Mel B., Juli 2024

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. in Beverly Hills

