Nach Verlobung: Emma Roberts strahlt mit Cody um die Wette

Sie wollen der ganzen Welt ihr Glück präsentieren! Emma Roberts (33) und ihr Verlobter Cody John zeigten sich erstmals öffentlich nach ihrer Verlobung. Am Dienstag trat das Paar gemeinsam beim Summer Gala by Gala One im Golf Club Saint-Tropez in Gassin, Frankreich, auf. Das war ihr erster gemeinsamer Auftritt, seit die Schauspielerin ihre Verlobung vor einigen Tagen via Instagram bekannt gegeben hatte. Beide trugen aufeinander abgestimmte schwarze Outfits: Cody in einem schlichten schwarzen Hemd und schwarzen Schuhen, während Emma ein bodenlanges schwarzes Kleid präsentierte.

Emma und Cody sind offiziell seit August 2022 ein Paar, als Cody erstmals ein Foto der beiden, auf dem sie sich leidenschaftlich küssen, veröffentlichte. Im Dezember 2022 postete die Nichte von Julia Roberts (56) dann ebenfalls erstmals ein Bild von ihnen auf ihrer eigenen Instagram-Seite, das sie Händchen haltend an Silvester zeigt. Auch ihre Verlobung gab Emma mit einem strahlenden Selfie auf Social Media bekannt. "Ich poste das hier, bevor meine Mutter es allen erzählt", witzelte sie im Beitrag.

Vor ihrer Beziehung mit Cody war die 33-Jährige mit ihrem American Horror Story-Co-Star Evan Peters (37) verlobt gewesen, mit dem sie von 2012 bis zu ihrer Trennung im Jahr 2019 eine On-off-Beziehung führte. Später folgte eine Beziehung mit Schauspieler Garrett Hedlund (39) von 2019 bis 2022, mit dem sie einen dreijährigen Sohn namens Rhodes Robert Hedlund teilt. Cody hingegen hält sich online eher zurück und postet selten, würdigt aber regelmäßig Emmas Geburtstage auf seinem Social-Media-Profil.

Im Interview mit dem Magazin Flaunt sprach Emma kürzlich über die Herausforderungen, die das Leben eines Schauspielers mit sich bringt – insbesondere in Bezug auf das Dating-Leben. Sie erklärte offen: "Ich glaube, es ist schwer für zwei Schauspieler, zusammen zu sein. Ich versuche zu überlegen, ob ich es schon einmal erfolgreich erlebt habe." Ihre Worte zeigen, wie Emma in der Vergangenheit mit den Schwierigkeiten ihrer Beziehungen umging. Sie erwähnte auch, dass es extrem schwierig sei, mit Method-Schauspielern in einer Beziehung zu sein, was vielleicht einen Einblick in ihre früheren Partnerschaften mit Evan gibt, der gern für seine Rollen an sein Limit geht.

Trotz ihrer prominenten Ex-Partner scheint Emma nun glücklicher denn je mit Cody, der bewusst nicht im Rampenlicht steht. Sie scherzte sogar im Interview: "Wenn du ein Mädchen in den Wahnsinn treiben willst, solltest du kein Instagram haben." Es scheint, als habe sie aus vorherigen Beziehungen gelernt und in Cody jemanden gefunden, der ihr ein Gefühl von Normalität und Stabilität gibt.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Partner Cody John im Juli 2024

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Emma Roberts und Evan Peters, 2018

Getty Images Cody John und Emma Roberts auf der Pariser Fashion Week

