Emma Corrin begeistert auf Premiere in knappem Lederkleid!

Emma Corrin ist aktuell mit der Promotion des neuen Films Deadpool & Wolverine beschäftigt. Für den Streifen tourt das Schauspieltalent von Premiere zu Premiere. Das eine oder andere Mal begeistert der Hollywoodstar währenddessen mit einigen schicken Outfits – so auch jetzt. Die nicht binäre Person präsentiert sich in einem sexy Lederkleid, das einige Tattoos an ihren Beinen und Armen zum Vorschein kommen lässt. Vor den Kameras posiert Emma gekonnt und begrüßt die Fotografen mit einem strahlenden Lächeln.

In "Deadpool & Wolverine" schlüpft die Medienpersönlichkeit in die Rolle eines Bösewichts. Ryan Reynolds (47) Co-Star spielt die Superschurkin Cassandra Nova. Wie sehr Emma das gefällt, plauderte die The Crown-Bekanntheit gegenüber Promiflash aus: "Ich hatte eine Menge Spaß – es war ein großer Unterschied zu allem, was ich bereits davor so gemacht habe!" Der Filmstar machte sogar Andeutungen, dass ihm die Verkörperung eines Antagonisten mehr Freude bereite als die eines Superhelden. Emma schmunzelte: "Den Bösewicht zu spielen ist immer der spaßigste Teil, oder etwa nicht?"

Nicht nur in Sachen Karriere läuft es aktuell wohl prima für die Serienberühmtheit – auch privat schwebt diese allem Anschein nach auf Wolke sieben. Zuletzt erwischten Paparazzi Emma und Rami Malek (43) Hand in Hand im Strandurlaub in Brasilien. Laut People spazierten die Schauspieler gemeinsam durch die Gegend und wirkten sichtlich verliebt. Dass die Fotografen das Paar vor der Linse haben, ist eine Seltenheit. Normalerweise halten sich die beiden eher bedeckt, was ihr Liebesleben anbelangt.

Getty Images Hugh Jackman, Shawn Levy, Emma Corrin, Ryan Reynolds und Kevin Feige im Juli 2024

Getty Images Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

