Internet vs. Realität: Kathi Wagener zeigt After-Baby-Body!

Katharina Wagener (29) ist mittlerweile stolze Mama zweier Söhne. Neben dem dreijährigen Leonardo erblickte im vergangenen Februar ihr zweiter Sprössling Mariano das Licht der Welt. Nun zeigt Kathi ihren Followern in einem ehrlichen Beitrag auf Instagram, dass die beiden Schwangerschaften nicht spurlos an ihrem Körper vorbeigegangen sind. "Instagram vs. Reality: Fünf Monate nach der Geburt meines zweiten Sohnes", betitelt sie die Bilderreihe. Auf dem ersten Foto posiert die Influencerin so, dass von einem After-Baby-Body kaum etwas zu erkennen ist. Auf Bild Nummer zwei zeigt sie sich aus einer seitlichen Perspektive in einer natürlicheren Haltung. "Was soll ich sagen, mein Gewicht hat sich wieder eingependelt, ich habe nur doppelt so viel Haut wie vor der Schwangerschaft – und zwar am ganzen Körper", schreibt sie weiter in der Bildbeschreibung.

Die Are You The One?-Teilnehmerin macht ihre Community mit diesem Beitrag darauf aufmerksam, dass nicht alles, was in den sozialen Medien zu sehen ist, der Realität entspricht und betont: "Denkt immer daran, dass ihr hier auf Social Media meist nur die schönsten und besten Fotos und Videos seht – und dass niemand makellos ist. Aber genau das macht uns einzigartig." Kathis Fans scheinen ihren offenen Umgang mit ihren Unsicherheiten zu schätzen und loben ihre Ehrlichkeit in der Kommentarspalte. "Du bist wunderschön! Danke, dass du uns die Realität zeigst", schwärmt ein Nutzer. "Ich seh nichts von überschüssiger Haut, sorry. Du siehst nach zwei Schwangerschaften super aus", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Kathi hatte in der Vergangenheit häufig mit einem negativen Körperbild zu kämpfen. Sie selbst litt viele Jahre an einer Essstörung. Während ihrer Teilnahme an "Are You The One?" teilte die Blondine einer Mitstreiterin mit, dass sie zu ihren schlimmsten Zeiten bei einer Körpergröße von 1,68 Metern nur 25 Kilogramm gewogen habe. Auch wenn die Krankheit in Kathis Kopf omnipräsent ist, scheint sie heute gut damit umgehen zu können. Die Reality-Bekanntheit gab im Gespräch mit Promiflash preis, dass es ihr mit dem Thema während ihrer zweiten Schwangerschaft deutlich besser ergangen sei als bei Baby Nummer eins. Nach der Geburt sei es sogar noch leichter für Kathi: "Während des Stillens klappt es doch noch mal viel besser, weil ich doch das Gefühl habe, mein Körper braucht mehr. Weil er [Mariano] mehr braucht, muss ich auch mehr kriegen."

