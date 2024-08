Herzogin Meghan plant 43. Geburtstag im Kreis der Familie

Ein Grund zum Feiern: Meghan Markle (42) wird an diesem Sonntag 43 Jahre alt! Wie People erfahren haben will, plane die Ehefrau von Prinz Harry (39) ihren Ehrentag ruhig angehen zu lassen: Wie auch schon im vergangenen Jahr bevorzuge die zweifache Mama eine private kleine Feier im Kreise ihrer Familie. Auf der Gästeliste sollen neben ihrem Ehemann und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) noch ihre Mutter Doria Ragland stehen.

Ob sich die ehemalige Schauspielerin in diesem Jahr über Glückwünsche der britischen Königsfamilie freuen darf? Normalerweise scheint es üblich zu sein, dass an den Geburtstagen von Mitgliedern der royalen Familie Grüße auf den offiziellen Social-Media-Profilen gepostet werden – bereits an Meghans 42. Geburtstag blieben diese aus. Eine Erklärung dazu lieferte ein königlicher Berater gegenüber Daily Mail: Familie hin oder her – auf den öffentlichen Accounts der Royals würden lediglich die Ehrentage aktiver Mitglieder des Königshauses berücksichtigt.

Anfang 2020 legten Harry und Meghan ihre royalen Pflichten nieder und wanderten in die USA aus – seitdem herrscht ein nicht enden wollender Streit zwischen dem Ehepaar und Harrys Familie. Trotzdem planen König Charles (75) und Königin Camilla (77) wohl, den Geburtstag der Suits-Darstellerin in diesem Jahr nicht ungeachtet zu lassen. Diese Vermutung äußerte der ehemalige Butler des Monarchen gegenüber OK!: "Harry wird sicherstellen, dass Meghan ihren Geburtstag gefeiert bekommt. Ich glaube, dass der König und die Königin Botschaften senden werden."

Getty Images Herzogin Meghan in London im April 2018

Getty Images König Charles und Königin Camilla zu Besuch auf Guernsey im Juli 2024

