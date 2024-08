"Furchtbar": Jennifer Lange bekommt Kritik für Brautkleid

Jennifer Lange (30) und ihr Darius Zander (40) haben sich am Freitag das Jawort gegeben. Von ihrer standesamtlichen Hochzeit teilt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin viele emotionale Einblicke mit ihren Fans. Doch statt Glückwünschen prasselt Kritik auf die Schwangere ein – unter einem Instagram-Video sammeln sich viele negative Kommentare, insbesondere über ihr Brautkleid. "Das Kleid sieht so furchtbar aus. Da fällt ja alles raus und ist total unvorteilhaft. Eine Hochzeit soll doch elegant und geschmackvoll sein", beschwert sich ein Nutzer. Doch das lässt Jennifer nicht auf sich sitzen und kontert: "Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal den Mund oder in diesem Fall die Finger stillhalten!"

Viele Fans der 30-Jährigen verteidigen sie und schwärmen von ihrem schicken Hochzeitskleid. "So wundervoll! Und lass diese Menschen, die immer ihren Hass loswerden müssen – ignorier es einfach", unterstützt sie eine Followerin. "Was ist denn mit euch allen los? Wenn euch was nicht gefällt, dann behaltet es für euch. Wie kann man eine Braut so krass kränken?", fragt sich eine weitere Nutzerin in den Kommentaren. Einige ihrer Follower betonen aber auch, dass sich die gebürtige Bremerin den Kommentaren "stellen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht und solche Videos teilt".

Auf das frischgebackene Ehepaar wartet eine aufregende Zeit – pünktlich zum Valentinstag machte es bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Passend dazu gab es Anfang Juni eine süße Gender-Reveal-Party. Auf Instagram verkündete Jennifer dann endlich das Geschlecht: Es wird ein Junge! Und auch der Vorname steht für sie schon fest, wie sie wenig später erzählte: "Wir haben gestern den Namen unseres Babys beim Einkaufen auf einem Käse entdeckt! Und nein, es ist kein Benjamin, wilder Bernd oder scharfer Max!" Aber den Namen wollen sie wohl erst nach der Geburt verraten, wenn "das Abenteuer bald startet".

Anzeige Anzeige

Instagram / dari_musik Jennifer Lange und Darius Zander im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die negativen Kommentare über das Brautkleid von Jennifer? Na ja, damit muss man umgehen können, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Schlimm, ich finde, die Kommentare gehen gar nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de