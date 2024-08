Kopiert Kim Kardashian etwa erneut Bianca Censoris Outfit?

Kim Kardashian (43) gilt bei ihren Fans als Stilikone schlechthin. Neue Bilder, die die Skims-Gründerin auf Instagram teilte, erwecken nun jedoch den Anschein, dass sie sich wieder Inspiration bei einer anderen Lady geholt hat – und zwar Bianca Censori (29). Auf den Schnappschüssen ist der The Kardashians-Star in Los Angeles unterwegs und trägt dabei einen hautengen Body und durchschimmernde Leggins. Für diese Kombination ist Bianca bekannt, die bereits häufiger in figurbetonten, semi-transparenten Outfits auf sich aufmerksam machte.

Der ähnliche Kleidungsstil beider Frauen fällt auch den Usern der Social-Media-Plattform auf. "Kim Censori", kommentiert beispielsweise ein Nutzer unter Kims Foto, ein weiterer stimmt zu: "Erinnert mich an Bianca!" Zudem heißt es: "Kimberly Censori, wir haben die Nase voll!" Die Mutter von North West (11) scheint unbeeindruckt von den Bemerkungen und lässt die Kritik unkommentiert.

Dass Kim vorgeworfen wird, die neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes Kanye West (47) nachzumachen, ist nicht das erste Mal. Gegenüber Mirror erklärte der PR-Experte Ryan McCormick, dass eine ausgeklügelte Strategie hinter den Outfits der 43-Jährigen stecken könnte. "Es würde mich nicht wundern, wenn Kim diesen Post mit purer Absicht gemacht hat, da sie wusste, dass das Nachahmen Kanyes neuer Frau hohe Wellen schlagen würde", vermutete er.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2024

