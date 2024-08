Machte sich Elena im Dschungel wirklich an Gigi Birofio ran?

Giulia Siegel (49) verbreitete das Gerücht, Gigi Birofio (25) habe sich im Allstars-Dschungelcamp in Mitcamperin Elena Miras (32) verguckt. Und das, obwohl die Ex von Mike Heiter (32) eigentlich in einer festen Beziehung sein soll. Auch Georgina Fleur (34) unterstellte der Schweizerin, den Männern schöne Augen zu machen. Jetzt ergreift Gigi das Wort und dementiert die Anschuldigungen auf Instagram: "Sie saß nie auf irgendeinem Schoß." Gegen die gehässigen Worte, die Georgina während der Dreharbeiten gegen Elena gefunden hatte, schießt der Italiener auch zurück: "Wie kann man so eine Scheiße erfinden? Es gibt so komische Menschen." Georgina traf nämlich einige ziemlich verletzende Aussagen, wie beispielsweise, dass ihre Mitstreiterin "aus der Gosse" und "ein dummes Stück" sei.

Nicht nur, dass Gigi Elena verteidigt, er solidarisiert sich zudem mit ihr: "Elena, mach dir keinen Kopf, ich stehe immer hinter dir." Den Zuschauern gibt er mit auf den Weg, dass sie nicht immer alles glauben sollen, was so gesagt wird. Auch Elena meldete sich vor wenigen Tagen im Netz zum Eklat mit Georgina zu Wort. "Es ist wirklich traurig und enttäuschend, dass sich jemand dazu herablässt, so beleidigende Worte in den Mund zu nehmen, besonders als Mutter", merkte die Mama einer Tochter an und betonte: "Ich konzentriere mich darauf, meiner Tochter zu zeigen, wie man mit Respekt, Anstand und Würde auf Provokationen reagiert."

An Tag zwölf des Allstars-Dschungelcamps wirkte es beinahe so, als würde Elena ihre Reise nach Afrika beenden wollen. Die Reality-TV-Bekanntheit brach im Dschungeltelefon nämlich in bittere Tränen aus. "Ich will irgendwie nach Hause gehen. Ich vermisse mein Kind, ich habe heute ein bisschen die Hoffnung verloren an dieser ganzen Show, dass ich überhaupt gewinnen kann", erklärte sie sichtlich geknickt.

RTL Georgina Fleur, Realitystar

RTL Elena Miras am zwölften Tag im Dschungel

