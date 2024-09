Heidi Klum half Paris Hilton nach Feuer am Videodreh-Set

Paris Hilton (43) entkam nur knapp einer Katastrophe: Bei ihrem neuesten Musikvideodreh für den Song "Bad Bitch Academy", den sie vor wenigen Tagen gemeinsam mit der Rapperin Megan Thee Stallion (29) herausbrachte, ging ihr Trailer in Flammen auf. Darin befanden sich die Outfits, Schmuck, Schuhe und andere Habseligkeiten der 43-jährigen Unternehmerin und Musikerin. Doch dank Heidi Klum (51), die ebenfalls im Video zu sehen ist, musste der Dreh nicht abgebrochen werden. Paris erzählte gegenüber People: "Alle scherzten 'Oh mein Gott, 'Bad Bitch Academy' ist so heiß, es fing Feuer', aber das war wirklich beängstigend".

Während der Dreharbeiten bemerkte Paris plötzlich, dass ihre Styling-Crew und andere Teammitglieder panisch den Ort verließen. Ihr Videograf informierte sie schließlich über das Feuer, das zum Verlust vieler maßgeschneiderter Outfits und persönlicher Gegenstände führte, darunter auch ihre Tagebücher. Als Paris darüber nachdachte, wie es weitergehen sollte, erhielt sie den rettenden Anruf von Heidi. "Sie sagte: 'Ich habe zwei extra Kleider hier. Warum ziehst du nicht eines an und wir machen einfach weiter?'", erinnerte sich Paris. Die beiden Megastars entschlossen sich, das Video trotz der Widrigkeiten fertigzustellen und drehten bis in die frühen Morgenstunden.

Über die Ursache des Feuers sagte Paris: "Sie glauben, es könnte etwas Elektrisches gewesen sein, weil die Klimaanlage seltsame Geräusche machte und es so schien, als ob sie nicht richtig funktionierte." Außerdem dankte sie ihrer langjährigen Freundin Heidi. "Heidi hat den Tag wirklich gerettet", verkündete Paris. Das Musikvideo erschien pünktlich am 6. September zusammen mit ihrem neuen Album "Infinite Icon", welches ihr erstes Album seit dem 2006 erschienenen "Paris" ist. Das einstige It-Girl, das inzwischen Mutter zweier Kinder ist, beteuerte im Interview zudem, dass Musik immer eine große Leidenschaft gewesen sei.

