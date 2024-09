Überraschend: Das ist Jeff Bezos und Laurens Morgenritual

Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) und seine Verlobte Lauren Sánchez (54) beginnen ihren Tag auf ganz besondere Weise – und das ohne Smartphones! Statt direkt in den Arbeitsmodus zu schalten, gönnen sich die beiden erst eine entspannte Tasse Kaffee. "Mein absoluter Lieblingsteil des Tages ist der Morgen", schwärmt Lauren im Interview mit People. Die dreifache Mutter beschreibt diese Zeit als "magisch" – ein Moment, in dem sie und ihr Partner sich ganz bewusst Zeit füreinander nehmen, bevor der hektische Alltag losgeht.

Und das war tatsächlich Jeffs Idee! "Er hat diese Regel aufgestellt", verrät die Unternehmerin lachend. Keine Smartphones, keine E-Mails – einfach nur Zeit für Gespräche. Nach dem gemeinsamen Ritual kümmert sich die 54-Jährige um ihre Kinder, auch wenn sie es vermisst, sie selbst zur Schule zu fahren. "Ich habe es geliebt, sie zur Schule zu bringen. Das war wirklich der schönste Teil meines Tages", gesteht sie. Nachdem die Kinder das Haus verlassen haben, widmet sich das Paar seiner Arbeit – Lauren konzentriert sich auf ihre verschiedenen Projekte, während Jeff seinen geschäftlichen Verpflichtungen nachgeht.

Neben ihrer gemeinsamen Zeit am Morgen ist das Paar auch beruflich höchst erfolgreich und engagiert. Lauren, die einst Emmy-prämierte Nachrichtensprecherin, promotet gerade ihr erstes Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space" und betreibt die Black Ops Aviation Filmproduktionsfirma. Zudem sitzt sie im Vorstand des Bezos Earth Fund und engagiert sich in weiteren philanthropischen Projekten. Jeff ergänzt sie perfekt. "Wir sind das Yin und das Yang", beschreibt Lauren ihre Beziehung, die seit Januar 2019 öffentlich bekannt ist und Anfang 2023 in eine Verlobung mündete.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2024 im Weißen Haus

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

