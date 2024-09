Trotz Kritik: Blake Lively und ihr Ryan strahlen in New York

Blake Lively (37) musste in den vergangenen Wochen wegen der Art und Weise, wie sie ihren Film It Ends With Us promotete, viel Kritik einstecken. In all dem Drama stärkt ihr jedoch ihr Ehemann Ryan Reynolds (47) den Rücken. Am Montag wurden die beiden Schauspieler händchenhaltend in New York City gesichtet. Lächelnd spazierten sie durch die Gegend und umarmten sich zwischendurch liebevoll, wie die Bilder zeigen, die People vorliegen. Blake trug einen hellrosa Pullover, Jeans und eine bunte Tasche, während Ryan ein dunkelblaues Hemd mit rosa Tauben und lässige Sneakers bevorzugte. Die zwei machten einen sehr entspannten Eindruck.

Die harmonischen Aufnahmen in New York entstanden inmitten der laufenden Diskussionen um Blakes Karriere. Die Schauspielerin stand für ihren neuen Film "It Ends With Us" mit Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (40) vor der Kamera. Zwischen ihnen soll es jedoch nicht gepasst haben. Auch die Promotion des Streifens kam bei vielen Leuten nicht gut an. Die Romanverfilmung handelt von häuslicher Gewalt. Doch statt dem ernsten Thema Raum zu geben, habe Blake versucht, die Zuschauer mit blumigen Outfits und Fröhlichkeit anzuziehen. Ihr Ansehen litt darunter sehr. Doch ihr Mann soll das nicht einfach so hinnehmen wollen – er will Blakes Ruf wiederherstellen. "Ryan arbeitet eng mit Blakes Team zusammen, um ihr öffentliches Image wiederherzustellen. Mit seinem scharfen Auge für Branding und seiner Fähigkeit, jede Situation in einen Gewinnmoment zu verwandeln, ist Ryan ihre beste Chance", verriet eine Quelle gegenüber Radar Online dazu.

Die Beziehung zwischen Blake und Ryan soll von öffentlicher Unterstützung und Zusammenarbeit geprägt sein. Die beiden lernten sich 2011 am Set von "Green Lantern" kennen und sind seitdem ein Team, sowohl beruflich als auch privat. Im Sommer schwärmte Blake von ihrem Göttergatten. "Ich danke meinem Mann Ryan dafür, dass er der romantischste Mensch auf der Welt ist und gestern Abend [bei der Premiere] all meine Träume wahr werden ließ", erklärte der "Nur ein kleiner Gefallen"-Star überglücklich auf Instagram. Die beiden Hollywood-Berühmtheiten sind inzwischen stolze Eltern von vier Kindern – James, Inez, Betty und Olin.

JosiahW / BACKGRID Blake Lively und Ryan Reynolds im September 2023 in New York City

Getty Images Blake Lively, Ryan Reynolds und zwei ihrer Kinder

