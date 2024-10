Trennung nur ein Fake? Bianca Censoris Eltern sind entsetzt

Bianca Censori (29) und Kanye West (47) sorgten Anfang der Woche für Verwirrung, als sie Gerüchte über eine Trennung in Umlauf brachten, nur um kurz danach gemeinsam in Tokyo gesichtet zu werden. Bianca hatte zuvor sogar ihrer Familie mitgeteilt, dass die Ehe auf der Kippe stehe, sodass ihre Eltern davon ausgingen, eine Trennung sei unvermeidlich. Doch die Bilder des turtelnden Paares aus Japan trugen zu einer Wendung bei. "Ihre Eltern sind schockiert von dem, was sie sehen – sie fühlen sich hinters Licht geführt, weil Bianca ihnen gesagt hat, dass sie ihn verlassen will", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Biancas Eltern können einfach nicht verstehen, was vor sich geht. "Sie haben das Gefühl, dass ihre Tochter von Kanye kontrolliert wird", erzählte der Insider weiter. Während ihres Aufenthalts in Australien habe Bianca nämlich ihrer Familie von den Trennungsplänen erzählt. Ihre Schwester verbrachte zuvor Zeit mit ihr in Los Angeles und erlebte angeblich hautnah, wie dysfunktional die Ehe der beiden sei. Gleichzeitig berichtete TMZ, dass Kanye Freunden mitgeteilt habe, er wolle die Beziehung beenden und als Single nach Asien reisen, was die öffentliche Verwirrung über den Beziehungsstatus der Stars nur noch mehr befeuerte.

Seit der Eheschließung im Dezember 2022, nur einen Monat nach Kanyes Scheidung von Kim Kardashian (43), hat sich Bianca ziemlich verändert und ist nun für ihren provokanten Kleidungsstil bekannt – ein Stil, der ihre Familie beunruhigt. Freunde und Verwandte befürchten, dass Bianca unter Kanyes Einfluss ihre eigene Identität verliert. Bereits in der Vergangenheit hatten sie versucht, sie zu unterstützen und einzugreifen.

ActionPress Bianca Censori und Kanye West im Oktober 2024 in Tokio

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

