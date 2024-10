Angeklagt: Kanye West leugnet Beschattung von Kim und Bianca

Vor wenigen Tagen sorgte Kanye West (47) für Schlagzeilen – der Rapper habe seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) und seine aktuelle Ehefrau Bianca Censori (29) angeblich heimlich beschatten lassen. Diese Behauptung stammt von einem Ex-Angestellten, der deshalb eine Klage gegen seinen einstigen Chef einreichte. Ein Vertreter von Kanye dementiert nun die gemachten Vorwürfe gegenüber Page Six: "Viele Punkte in seinen Anschuldigungen sind einfach absurd und falsch." Die Klage ziele darauf ab, "[Kanye] zu blamieren und/oder aus den wahrgenommenen Problemen in seiner Ehe nun Kapital zu schlagen."

In der am Donnerstag eingereichten Klage behauptete der ehemalige Mitarbeiter des 47-Jährigen, dass der Künstler ihn unter anderem angewiesen habe, Privatdetektive anzuheuern, um Bianca auszuspionieren, während sie sich im Ausland aufhielt. Die Australierin habe dabei nichts von seinem Vorhaben geahnt. Dem Dokument zufolge soll der US-Amerikaner noch etliche weitere illegale Anfragen gestellt haben, unter anderem, um Kim und ihre Angehörigen auszukundschaften.

Die Anschuldigungen sind nicht die einzigen polarisierenden Nachrichten, die sich um den Musiker drehen. Erst kürzlich tauchten hartnäckige Gerüchte um eine Scheidung von Kanye und Bianca auf. Ein Insider verriet jedoch gegenüber Us Weekly, dass das Ehepaar nicht plane, es so weit kommen zu lassen. Ihre Liebesbeziehung sei dennoch von Höhen und Tiefen geprägt: "Bianca wusste, worauf sie sich einließ, als sie Kanye heiratete. Aber im Laufe der Monate forderte der Lebensstil seinen Tribut von ihr."

Kanye West, Rapper

Bianca Censori und Kanye West im April 2024

