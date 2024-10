Fans besorgt: Hat sich Taylor Swift etwa schlimm verletzt?

Taylor Swift (34) wurde kürzlich in New York City gesichtet, als sie mit ihrem Freund, dem Footballstar Travis Kelce (35), ein Date genoss. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, fiel den Fans sofort ein verdächtiger Brandfleck auf dem Arm der Sängerin ins Auge. Der rote Fleck war gut sichtbar, da die 34-Jährige ein ärmelloses goldfarbenes Kleid von Annie's Ibiza trug. Swifties, wie ihre Fans liebevoll genannt werden, spekulierten sofort auf Social Media und vermuteten, dass Taylor sich beim Backen verbrannt hat. "Das muss sehr wehgetan haben! Hoffentlich geht es ihr gut und sie bekommt die nötige Pflege", schrieb ein besorgter Fan auf X.

Die Diskussionen unter den Fans darüber, wie die Verletzung entstanden sein könnte, uferten ein wenig aus. Einige vermuteten, dass die Verletzung von einem Backblech oder einem Ofenrost stammt, während andere in Betracht zogen, dass ein Lockenstab der Übeltäter sein könnte. Viele schickten der "Anti-Hero"-Interpretin aber auch Genesungswünsche. In der Vergangenheit hat sich Taylor jedoch als begeisterte Köchin und Bäckerin gezeigt – ihre selbstgemachten Pop-Tarts und Kekse haben schon bei vielen Prominenten, einschließlich ihres Freundes Travis und dem Cheftrainer der Kansas City Chiefs, Andy Reid, Anklang gefunden.

Verletzungen sind für Taylor nichts Neues. So erzählte sie vor ein paar Jahren in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" bereits einmal von einer markanten Narbe an ihrem Bein, die sie sich im Alter von 10 oder 11 Jahren mit einer Heißklebepistole zugezogen hatte. Damals wollte sie einen Klebepunkt entfernen und riss sich dabei mehrere Hautschichten ab. Solche Missgeschicke sind für die Sängerin zwar schmerzhaft, aber auch Anekdoten, die ihre Fans gerne hören.

