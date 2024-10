Kanye West und Bianca Censori: Shopping statt Gerichtstermin

Rapper Kanye West (47) und seine Ehefrau Bianca Censori (29) wurden in Tokio beim Shopping gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist sie gewohnt knapp bekleidet, er läuft neben ihr im bequemen Oversized-Outfit. Dieser Anblick wäre an sich nicht weiter überraschend, würde in den USA nicht eine heftige Klage auf die beiden warten. Erst kürzlich ergänzte eine ehemalige Assistentin des Künstlers die bereits bestehende Zivilklage um eine weitere Anschuldigung, die für zusätzlichen Wirbel sorgte.

Die inzwischen auf eine beachtliche Größe angewachsene Klage beinhaltet schwerwiegende Anschuldigungen gegen Kanye und Bianca. Lauren Pisciotta, die von 2021 bis 2022 für Kanye arbeitete, behauptet laut Daily Mail, der Musikmogul habe seine Büroräume zu besonderen Anlässen in eine Art "sexuelles Spielfeld" verwandelt. Bei diesen Partys sei Bianca als Koordinatorin für seine teils besorgniserregenden sexuellen Fantasien aufgetreten und habe daran teilgenommen. Bisher hat der Musikproduzent die Vorwürfe als "unbegründet" abgetan und wirft Lauren Erpressung vor. Offiziell hat sein Anwaltsteam jedoch noch nicht auf die aktualisierte Klage reagiert.

Die aufkommenden Vorwürfe zeigen die ohnehin oft diskutierte Beziehung von Bianca und Kanye in einem neuen Licht. Bianca begann 2020 bei Kanyes Unternehmen Yeezy zu arbeiten und ihre Beziehung intensivierte sich schnell. Die beiden heirateten im Dezember 2022, kurz nachdem Kanye einen Song mit dem Titel "Censori Overload" veröffentlicht hatte. Trotz der regelmäßigen Berichterstattung über skandalöse Details ihrer Ehe zeigt sich das Paar bis heute unbeeindruckt in der Öffentlichkeit, wie nun zuletzt in Tokio.

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

