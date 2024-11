Sam Dylan ist sicher: Sommerhaus-Stefan wollte nur Sendezeit

In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars ging es ganz schön zur Sache. Rafi Rachek (34) beleidigte Theresias (32) Partner Stefan Kleiser, woraufhin dieser sich gar nicht mehr einzukriegen schien. Doch war das alles von dem Zahnarzt reine Show? Im Interview mit Promiflash zweifelt Rafis Freund Sam Dylan (33) die Glaubwürdigkeit des Mediziners an. Stefan habe sich im Laufe der Staffel ziemlich verändert und irgendwann angefangen, sich "theatralisch" zu inszenieren. "Es war auf einmal so, als wolle er schauspielerisch auffallen und dadurch Sendezeit bekommen, weil er zu mir meinte, jetzt weiß er, wie [Reality-TV] funktioniert", erklärt der erfahrene TV-Star.

Hat Stefan also alles nur für Sendezeit und eine Zukunft im Rampenlicht gemacht? Auch das schließt Sam im Gespräch mit Promiflash nicht aus. "Er gibt jetzt auch auf Instagram jede Woche Kommentare ab. Der seriöse Zahnarzt hat auf einmal am Reality-TV Blut geleckt", vermutet der ehemalige Promiboxen-Kandidat. Sam kann sich durchaus vorstellen, dass Stefan durch sein "theatralisches" Auftreten nun gute Chancen auf die Teilnahme an weiteren TV-Formaten hat. "Er wird wahrscheinlich keine Stelle mehr als Zahnarzt bekommen. Ich meine, wer möchte sich von ihm noch in die Zähne schauen lassen. Er wird wahrscheinlich noch mal im Reality-TV zu sehen sein, sowas wie Kampf der Realitystars oder mit Theresia im Forsthaus Rampensau", gibt der 33-Jährige seine Einschätzung ab.

Nach der Teilnahme am Sommerhaus haben sich bereits zahlreiche Paare getrennt. Unter den Fans des Formats ist dies als Sommerhausfluch bekannt. Doch bei Theresia und Sam hat der Fluch auf eine andere Weise zugeschlagen. Die Realitystars waren zuvor gut befreundet. Doch vor wenigen Tagen stellte Theresia auf Instagram klar, dass das inzwischen ein für alle Mal in der Vergangenheit liegt. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin entfolgte Sams Social-Media-Account und verkündete: "Nicht nur bei Insta gelöscht, sondern auch aus meinem Leben! Für immer!"

RTL Stefan, Partner von Theresia Fischer

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Das Sommerhaus der Stars" 2024

